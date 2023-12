Lý do đáng sợ để bạn không nên nhịn hắt hơi

Viêm mũi vận mạch, hay còn gọi là viêm mũi không do dị ứng và vi trùng, là bệnh ngày càng phổ biến ở nước ta, một phần do sử dụng máy lạnh ngày càng nhiều, một phần do các yếu tố kích thích từ không khí ô nhiễm.