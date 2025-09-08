Lý do điện thoại gập ngang 'hút khách' hơn dạng vỏ sò

Hai thiết bị trong một thiết kế

Ưu điểm lớn và rõ ràng nhất của điện thoại gập dạng sách là khả năng hoạt động như hai thiết bị trong một. Khi gập lại, sản phẩm là một chiếc điện thoại thông minh với đầy đủ chức năng, có thể hơi dày và hẹp hơn so với các mẫu máy truyền thống, nhưng vẫn rất quen thuộc. Ngay khi mở ra, người dùng sẽ có trong tay một chiếc máy tính bảng mini thực thụ.

Lấy ví dụ với Samsung Galaxy Z Fold7 có màn hình trong rộng đến 8 inch, cung cấp không gian hiển thị thoải mái cho mọi tác vụ, từ đọc sách, chỉnh sửa văn bản, chơi game, xem phim cho đến duyệt web mà không có cảm giác chật chội. Tương tự, Oppo Find N5 (màn hình rộng 8,12 inch) cũng mang lại trải nghiệm này với chút khác biệt về tỷ lệ màn hình, giúp cảm giác sử dụng cả màn hình ngoài và trong đều tự nhiên hơn.

Điện thoại gập đề cao khả năng xử lý đa nhiệm hơn tính thời trang Ảnh: Anh Quân

Dù thiết kế có khác biệt, ý tưởng cốt lõi vẫn không đổi: người dùng có chiếc điện thoại nhỏ gọn khi cần và một màn hình lớn khi muốn. Nếu điện thoại gập vỏ sò ưu tiên việc tiết kiệm không gian, thì dòng gập dạng sách lại ưu tiên việc khai thác tối đa công năng của thiết bị.

Nền tảng cho đa nhiệm thực thụ

Ngày nay, những chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống cũng có khả năng đa nhiệm khá tốt, cho phép chia đôi màn hình hay mở một cửa sổ video nổi. Tuy nhiên, trải nghiệm này vẫn chưa thực sự lý tưởng cho những người thường xuyên phải làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Đây chính là lúc điện thoại gập dạng sách tạo ra sự khác biệt. Với không gian hiển thị rộng lớn khi mở, người dùng có thể mở đồng thời ba ứng dụng mà không cảm thấy bị gò bó. Các nhà phát triển cũng đang tạo ra những giải pháp tối ưu cho dạng thiết bị này: OnePlus giới thiệu Open Canvas cho phép ứng dụng tồn tại ngoài không gian hiển thị và trượt ra vào khi cần; Samsung cũng có cách tiếp cận tương tự trong One UI 8.

Android 16 cũng có thể tiêu chuẩn hóa tính năng tương tự trên toàn hệ thống, giúp trải nghiệm đa nhiệm trên thiết bị gập không giới hạn ở việc mở nhiều ứng dụng mà mang đến khả năng làm việc liền mạch giữa chúng.

Không gian lý tưởng cho công việc sáng tạo và giải trí

Màn hình lớn không chỉ phục vụ cho đa nhiệm mà còn tạo ra sự khác biệt lớn cho tác vụ liên quan đến hình ảnh và sáng tạo. Việc chỉnh sửa ảnh, xem lại bản thiết kế, đánh dấu trên slide thuyết trình hay đọc tài liệu PDF đều trở nên dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều khi không gian làm việc không bị ép vào một hình chữ nhật hẹp.

Trải nghiệm giải trí tốt hơn trên điện thoại gập có màn hình tương đương máy tính bảng mini Ảnh: Anh Quân

Trải nghiệm giải trí cũng được nâng lên một tầm cao mới. Xem một bộ phim trên màn hình trong của điện thoại gập dạng sách vượt trội hơn hẳn so với máy gập vỏ sò. Đọc truyện tranh, tạp chí hay so sánh hai tài liệu... đều được "hưởng lợi" từ không gian hiển thị rộng rãi.

Một số thiết bị như Vivo X Fold5 còn hỗ trợ bút cảm ứng, kết hợp với màn hình trong sắc nét và có độ sáng cao, cho thấy tiềm năng của dòng sản phẩm này trên toàn cầu. Việc Samsung loại bỏ hỗ trợ S Pen trên Z Fold7 được xem là một thiếu sót đối với những người dùng đã quen thuộc với tính năng này trên những thế hệ máy trước.

Phần cứng và công nghệ tốt hơn

Smartphone gập dạng sách thường được định vị ở vị trí cao nhất trong danh mục sản phẩm của các hãng và điều này được thể hiện rõ qua cấu hình phần cứng. Với không gian bên trong lớn hơn, các nhà sản xuất có xu hướng trang bị những gì tốt nhất họ có: pin lớn, hệ thống camera cao cấp và các giải pháp tản nhiệt hiệu quả hơn.

Ví dụ, Galaxy Z Fold7 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, tùy chọn bộ nhớ lên tới 1 TB và thừa hưởng hệ thống camera 200 MP từ Galaxy S25 Ultra. Tương tự, Oppo Find N5 cũng sở hữu RAM 16 GB và cụm ba camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad. Ngay cả Vivo X Fold5 cũng có viên pin 6.000 mAh và hệ thống quang học từ Zeiss.

Điện thoại gập được dự báo tiếp tục phát triển thêm về thiết kế, công nghệ trong tương lai Ảnh: Anh Quân

Điều này không có nghĩa dòng máy gập vỏ sò bị cắt giảm. Chúng vẫn là những thiết bị cao cấp, nhưng phải đối mặt với thách thức về không gian thiết kế. Yếu tố hình thức nhỏ gọn hơn đồng nghĩa có ít chỗ cho các thành phần lớn như buồng hơi tản nhiệt, cảm biến camera khổng lồ hay cụm ống kính hàng đầu. Do đó, với những người dùng tìm kiếm cấu hình phần cứng tốt nhất mà một thương hiệu có thể trang bị trên một thiết bị gập, dòng máy dạng sách thường là câu trả lời.

Điện thoại gập dạng sách mang cảm hứng tương lai

Nếu điện thoại gập vỏ sò gợi lên cảm giác hoài niệm, thì dòng máy gập dạng sách lại mang đậm hơi thở của tương lai. Cách màn hình mở ra thành một chiếc máy tính bảng, sự chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ và thử nghiệm không ngừng về yếu tố hình thức đều mang lại cảm giác phấn khích về công nghệ.

Sự đổi mới trong lĩnh vực này vẫn chưa dừng lại. Các thương hiệu đã hướng đến thiết bị gập ba hay màn hình cuộn, với mẫu Mate XT Ultimate của Huawei là một minh chứng cho thấy ngành công nghiệp đang đầu tư vào những yếu tố hình thức còn đột phá, táo bạo hơn nữa. Với những ai yêu thích cảm giác sở hữu công nghệ tiên phong, một chiếc smartphone gập dạng sách chính là thứ mang lại trải nghiệm đó.