Lý do diễn viên Quỳnh Kool khóc nghẹn trên truyền hình

Thạch Anh
Thạch Anh
04/12/2025 21:46 GMT+7

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', diễn viên Quỳnh Kool bật khóc vì xót xa.

Tập 163 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Trong chương trình, 2 khách mời là diễn viên Hà Việt Dũng và diễn viên Quỳnh Kool không giấu được xót xa trước hoàn cảnh thiếu thốn vật chất, tinh thần của các em nhỏ mồ côi.

Hoàn cảnh của Dương Nguyễn Chúc Ly (10 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Khi cô bé mới 5 tháng tuổi, cha em qua đời vì ung thư dạ dày. Hiện tại, Chúc Ly sống cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Hảo và anh trai Dương Nguyễn Ngọc Chung.

Quỳnh Kool khóc nghẹn trên truyền hình vì hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Hoàn cảnh của em Chúc Ly khiến dàn sao Việt xót xa

ẢNH: BTC

Từ ngày chồng mất, chị Hảo một mình gồng gánh gia đình. Sức khỏe yếu, lại không có công việc ổn định, đến tháng 8.2025, bệnh tình của mẹ Chúc Ly trở nặng, toàn thân đau nhức, thường xuyên phải nhập viện theo dõi. Cơ thể gầy yếu, xanh xao khiến chị không còn đủ sức làm thuê hay chăn nuôi như trước. Nguồn sống duy nhất của cả nhà chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội 1.000.000 đồng/tháng, vừa đủ để mua gạo và thức ăn qua bữa. Từ khi chị Hảo bệnh nặng, cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm bế tắc.

Anh trai của Ly vừa trúng tuyển lớp 10 tại một trường đào tạo nghề. Nhưng vì thương mẹ và em gái, Ngọc Chung đã xin nghỉ học để đi làm sớm. Em theo các anh họ học nghề điện lạnh, vừa học vừa làm, thu nhập không đáng kể nhưng mong có thể đỡ đần phần nào cho gia đình. Chung thừa nhận em rất muốn tiếp tục đi học để có nghề nghiệp ổn định, nhưng tạm gác lại ước mơ để nhường cơ hội ấy cho em gái.

Tuổi thơ Chúc Ly là những ngày dài thiếu vắng tình thương. Cha mất sớm, mẹ thường xuyên nằm viện khiến em buộc phải tự lập từ nhỏ. Mới học lớp 5, Ly đã tự nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp và chăm sóc bản thân. Ít nói, hiểu chuyện, gương mặt em lúc nào cũng phảng phất nét buồn. Những khi tủi thân, Ly chỉ lặng lẽ ngồi một góc khóc một mình.

Quỳnh Kool khóc nghẹn trên truyền hình vì hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Quỳnh Kool động viên gia đình Chúc Ly nỗ lực vượt qua khó khăn

ẢNH: BTC

Quỳnh Kool và dàn nghệ sĩ xót xa

Hoàn cảnh của bé khiến các nghệ sĩ không kiềm được xúc động. MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào khi biết gia đình thất bát vì lũ lụt, sức khỏe chị Hảo kiệt quệ, kinh tế ngày càng suy sụp. Anh chia sẻ con trai lớn của mình cũng học lớp 10 và con gái chỉ lớn hơn Chúc Ly một tuổi nên càng xót xa khi thấy hai anh em Ly thiệt thòi quá nhiều. Nam MC quyết định tặng 5 triệu đồng, mong tiếp thêm động lực để em Chung có cơ hội quay lại trường.

Quỳnh Kool nghẹn ngào cho rằng việc phải nghỉ học vì thiếu tiền là tổn thương rất lớn. Nữ diễn viên xúc động khi thấy Chung buộc phải bỏ học sớm để đi làm. Cô quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho Chung trong 3 năm học phổ thông để em yên tâm trở lại trường. Quỳnh Kool cũng nghẹn ngào khi nghe Chúc Ly bộc bạch ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và giúp đỡ mọi người. “Một cô bé còn nhỏ nhưng có điều ước lớn lao và ý nghĩa đến vậy khiến tôi vô cùng xúc động”, cô nói.

Diễn viên Hà Việt Dũng cũng không giấu được sự đau lòng khi thấy Chúc Ly thiệt thòi, thiếu tình cha từ 5 tháng tuổi. Anh bật khóc, ôm bé vào lòng để an ủi và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

