Du lịch Tin tức - Sự kiện

Lý do du khách Anh tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội tăng vọt

Vi Nguyễn
26/02/2026 08:51 GMT+7

Số lượt tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, đã tăng vọt 103%.

Người Anh đã phải vật lộn với những cơn mưa dai dẳng trong vài tuần qua, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đang tìm cách thoát khỏi thời tiết xấu. Mặc dù có nhiều điểm đến đầy nắng ở châu Âu gần Anh hơn, nhưng số lượt tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội đã tăng vọt 103%.

Lượng khách du lịch tăng đột biến trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, so với cùng kỳ năm ngoái, Daily Mail dẫn số liệu của Kayak cho biết. Hà Nội có nhiệt độ trung bình khoảng 24°C vào tháng 2 và tháng 3 - ấm hơn nhiều so với Anh. Thành phố này cũng nổi tiếng là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới. Một cốc bia địa phương chỉ 25.000 đồng (72 xu Anh); trong khi đó, một lon nước ngọt có giá khoảng 12.000 đồng (35 xu Anh) và một bữa ăn ba món cho hai người thường 800.000 đồng (22,90 bảng Anh).

Lý do du khách Anh tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội tăng vọt- Ảnh 1.

Hà Nội thu hút du khách Anh vì có giá cả phải chăng

ẢNH: BÙI NGỌC CÔNG

Du lịch đến Hà Nội cũng khá hấp dẫn nếu bạn đặt vé nhanh chóng, vì giá vé máy bay từ Anh đang rẻ hơn gần 450 bảng so với vài tháng trước. Tuần này, vé máy bay khứ hồi đến thủ đô Việt Nam có giá trung bình là 628 bảng. Trong khi đó, các chuyến bay khởi hành vào giữa tháng 3 có thể khiến bạn phải trả tới 1.071 bảng.

Nhà báo du lịch Hugo Brown gần đây đã đến Hà Nội và viết trên tờ Daily Mail về việc ông chỉ tiêu 19,60 bảng trong một ngày - số tiền này bao gồm khá nhiều thứ, như một đêm nghỉ tại khách sạn và ba bữa ăn kèm đồ uống.

Chuyên gia du lịch của Kayak (trang chuyên tìm kiếm vé máy bay và khách sạn), Rachel Mumford, cho biết: "Số liệu tìm kiếm của chúng tôi cho thấy người Anh sẵn sàng đi xa hơn để tận hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng giá cả vẫn đóng vai trò rất lớn trong việc họ lựa chọn địa điểm đặt phòng".

Cô giải thích rằng Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt vì giá cả phải chăng và thời tiết tốt.

"Việt Nam nổi bật vì sự kết hợp giữa thời tiết ấm áp ổn định với chi phí sinh hoạt hàng ngày thấp sau khi bạn đến nơi, khiến một chuyến đi đường dài trở nên tiết kiệm hơn nhiều", Rachel nói thêm: "Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, những du khách có thể linh hoạt về thời gian bay có thể tiết kiệm được đáng kể bằng cách đi du lịch sớm hơn thay vì chờ đến cuối mùa".

Điểm đến ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á

Điểm đến ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á

Tạp chí du lịch Time Out của Anh bình chọn 8 điểm đến mới nổi ở châu Á hấp dẫn nhất để du khách khám phá trong năm 2026, đại diện của Việt Nam góp mặt.

