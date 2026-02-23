Tết đông kỷ lục, sân bay Phú Quốc vận hành ra sao khi chuyển giao cho Sun Group?

Theo ghi nhận, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ 767 chuyến bay (1.534 lượt hạ cất cánh) trong đó có 371 chuyến bay trong nước (742 lượt hạ cất cánh), 396 chuyến bay quốc tế (792 lượt hạ cất cánh), tổng sản lượng tăng 46% so với cùng kỳ Tết 2025. Tổng hành khách đạt 260.473 lượt, trong đó có 116.830 khách trong nước, 143.643 khách quốc tế, tổng tăng 37% so với năm trước.

Đây là kỳ tết cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời cũng là đợt thử tải quy mô lớn kể từ khi sân bay Phú Quốc được chuyển giao vận hành cho tập đoàn Sun Group.

Sản lượng khách đến sân bay Phú Quốc tăng mạnh và kéo dài suốt 9 ngày liên tục

Tăng trưởng kỷ lục trong 9 ngày cao điểm

Trong suốt kỳ nghỉ tết, sản lượng khai thác tại Cảng HKQT Phú Quốc diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến đảo tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế. Tổng sản lượng chuyến bay và hành khách đạt đỉnh chưa từng có với 188 lượt hạ cất cánh với hơn 33.000 khách ngày 22.2 (mùng 6).

Tỷ trọng các chuyến bay nội địa tăng lên khi người dân và du khách đồng loạt trở lại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn để quay trở lại công việc vào cuối kỳ nghỉ. Ngày mùng 5 có 92 chuyến bay (184 lượt hạ cất cánh), ngày mùng 6 có 94 chuyến bay (188 lượt hạ cất cánh) đã cất hạ cánh từ Phú Quốc, những con số chưa từng có trong lịch sử vận hành của sân bay này. Áp lực khai thác vì thế tập trung sang giải tỏa hành khách chiều đi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối.

Điểm đáng chú ý là sản lượng không giảm đột ngột sau đỉnh cao mà duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tục. Điều này cho thấy lưu lượng được phân bổ dày trong toàn bộ chu kỳ nghỉ lễ tại Phú Quốc, đặt ra yêu cầu về năng lực chịu tải bền vững thay vì chỉ xử lý một vài ngày cao điểm.

Các quầy check-in được mở tối đa theo nhu cầu thực tế, không có tình trạng ùn tắc kéo dài

Giải bài toán chịu tải áp lực cao liên tục

Trong bối cảnh sản lượng tăng mạnh và kéo dài suốt 9 ngày liên tục, bài toán đặt ra không chỉ là đáp ứng đủ nhân lực hay mở thêm quầy làm thủ tục, mà là tổ chức lại toàn bộ hệ thống vận hành theo hướng chủ động, linh hoạt và có khả năng “chịu tải cao”.

Tại khu vực nhà ga, hành khách làm thủ tục từ sớm để kịp giờ bay. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh chen chúc hay ùn ứ kéo dài, không gian nhà ga vẫn giữ được sự trật tự, ngăn nắp. Các quầy check-in được mở tối đa theo nhu cầu thực tế; lực lượng điều tiết túc trực tại khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý.

Theo ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (đơn vị vận hành Cảng HKQT Phú Quốc), cao điểm năm nay được chuẩn bị từ sớm với nhiều kịch bản điều hành cụ thể.

“Ngay trước tết, chúng tôi đã xây dựng các phương án khai thác theo từng mức sản lượng. Khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng mà không bị động. Trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ”, ông Quân cho biết.

Sân bay Phú Quốc cũng đẩy mạnh các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hành khách

Trong điều kiện sản lượng tăng 46% về chuyến bay, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở nội lực của Cảng mà còn ở sự phối hợp giữa các lực lượng hoạt động tại đây.

Trước cao điểm tết, Cảng đã chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (A08), Hải quan cửa khẩu quốc tế Phú Quốc, Kiểm dịch y tế quốc tế, Đài kiểm soát không lưu và các hãng hàng không để thống nhất phương án khai thác.

Đại diện Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc chia sẻ: “Sự phối hợp giữa các đơn vị năm nay được tổ chức chặt chẽ ngay từ đầu. Chúng tôi duy trì cơ chế trao đổi thông tin nhanh để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt cao điểm”.

Trong khi đó, đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (A08) cho biết, công tác kiểm soát hành khách được tăng cường nhưng vẫn bảo đảm thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực soi chiếu.

Song song với điều hành nhân lực, sân bay Phú Quốc cũng đẩy mạnh các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hành khách. Hệ thống Wi-Fi phủ toàn bộ nhà ga; tín hiệu 4G/5G được tăng cường; màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được bổ sung và tối ưu giao diện.

Từ đầu năm 2026, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay cũng được triển khai, góp phần giảm ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm. Công tác vệ sinh, trang trí tết được duy trì đồng bộ liên tục, tạo không khí thân thiện và ấm áp cho hành khách.

“Gia đình tôi về Hà Nội sau kỳ nghỉ. Sân bay khá đông nhưng thủ tục nhanh, nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Không gian sạch sẽ, có không khí tết nên cảm giác rất dễ chịu”, chị Minh Anh, hành khách trên chuyến bay chiều mùng 5 tết, chia sẻ.

Cảng HKQT Phú Quốc tự tin đón tương lai trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập

Với 767 chuyến bay (1.534 lượt hạ cất cánh) và hơn 260.473 lượt hành khách trong 9 ngày Tết, Cảng HKQT Phú Quốc không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, mà còn chứng minh năng lực tổ chức hệ thống trong điều kiện khai thác cường độ cao. Khi sản lượng tăng hai con số nhưng hoạt động khai thác vẫn duy trì ổn định, đó là tín hiệu cho thấy hệ thống được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho những sự kiện quy mô lớn trong tương lai gần như APEC 2027, việc kiểm soát tốt các dịp cao điểm như dịp Tết Nguyên đán giống như một phép thử nền tảng, để Cảng HKQT Phú Quốc tự tin đón tương lai trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập.