Sun Group vận hành sân bay Phú Quốc ra sao khi đón lượng khách kỷ lục?

Kỉ lục nối tiếp kỷ lục

Từ đầu năm 2026 đến nay, kể từ khi chính thức được chuyển giao và vận hành cho Sun Group, Cảng HKQT Phú Quốc liên tục xác lập những cột mốc ấn tượng. Kỷ lục nối tiếp kỷ lục phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của hàng không và du lịch đảo Ngọc.

Sân bay Phú Quốc liên tục lập kỷ lục đón khách quốc tế

Chỉ trong giai đoạn từ 1.1 - 19.2, Cảng Phú Quốc đã đón tổng cộng 2.044 chuyến bay quốc tế. Có những ngày cao điểm, số chuyến quốc tế đạt 47 chuyến/ngày. Đỉnh điểm là ngày 14.2, khi Cảng ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, với hơn 18.000 lượt hành khách quốc tế - mức khai thác quốc tế cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012.

Cao điểm Tết Nguyên đán tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng. Riêng 18.2 (mùng 2 tết), sân bay đón tổng cộng 93 chuyến bay đến, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế - một trong những ngày có sản lượng khai thác cao nhất trong lịch sử. Tổng lượng hành khách trong ngày đạt gần 31.000 lượt.

Tính chung từ 27 tháng chạp đến mùng 3 tết (âm lịch), sân bay Phú Quốc đã phục vụ 502 chuyến bay với 166.217 lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới 60%. Các tuyến Hà Nội và TP.HCM duy trì tần suất cao, trong khi thị trường quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, khẳng định vai trò cửa ngõ quốc tế ngày càng rõ nét của Phú Quốc.

Giữa áp lực sản lượng tăng cao, công tác vận hành vẫn được tổ chức chủ động và kiểm soát chặt chẽ

Chủ động kiểm soát vận hành

Điều đáng chú ý, giữa áp lực sản lượng tăng cao, công tác vận hành vẫn được tổ chức chủ động và kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group cho biết: “Chúng tôi xác định ngay từ đầu rằng tăng trưởng sản lượng phải đi cùng với kiểm soát vận hành. Việc chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động, ngược lại là cơ hội để chúng tôi tiếp cận theo tư duy chủ động hơn, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực điều hành”.

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng đồng bộ và linh hoạt; nhân sự, phương tiện và trang thiết bị được tăng cường; toàn bộ hạ tầng và quy trình vận hành được rà soát để điều chỉnh phù hợp với lưu lượng thực tế.

Tại các khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy check-in, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý, quy trình được tổ chức lại theo hướng phân luồng rõ ràng, bố trí tăng cường nhân sự theo từng khung giờ cao điểm. Nhờ đó, dù lưu lượng tăng cao, thời gian chờ đợi vẫn được kiểm soát.

Dù lưu lượng tăng cao, thời gian chờ đợi vẫn được kiểm soát

Ông Nguyễn Bá Quân nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chủ động nhận diện sớm xu hướng tăng trưởng và xây dựng các kịch bản khai thác tương ứng. Vì vậy, dù sản lượng tăng mạnh, Cảng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao".

Song song với công tác điều hành, sân bay Phú Quốc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách. Hệ thống Wi-Fi được bổ sung và mở rộng, tín hiệu 4G/5G được tăng cường, màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được nâng cấp; các quầy check-in và băng chuyền hành lý được tối ưu kết nối. Từ 1.1, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay được áp dụng, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều tiết phương tiện.

Không gian nhà ga cũng được duy trì sạch sẽ, ngăn nắp và trang trí đón Tết đồng bộ, tạo cảm giác thân thiện, chu đáo ngay từ điểm chạm đầu tiên. Theo Giám đốc Cảng Phú Quốc, “Chúng tôi xác định mỗi điểm chạm dịch vụ không chỉ là quy trình vận hành, mà còn là cơ hội để tạo nụ cười cho hành khách. Dù đông hơn, nhưng trải nghiệm phải tốt hơn".

Lượng khách kỷ lục trong những tháng đầu năm là “bước thử lửa” quan trọng cho năng lực tổ chức khai thác của sân bay Phú Quốc trong giai đoạn mới hướng tới APEC 2027 ẢNH: N.A

Chuỗi kỷ lục nối tiếp kỷ lục trong những tháng đầu năm không chỉ phản ánh sức hút mạnh mẽ của Phú Quốc, mà còn là “bước thử lửa” quan trọng cho năng lực tổ chức khai thác trong giai đoạn mới hướng tới APEC 2027 khi dự kiến 10.000 - 12.000 lãnh đạo cấp cao các nước, doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ về Phú Quốc. Việc duy trì vận hành ổn định giữa áp lực cao điểm được xem là nền tảng quan trọng để Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc gia này.