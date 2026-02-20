Tự hào hình ảnh Việt Nam tỏa sáng giữa giao lộ sầm uất nhất thế giới

Những ngày đầu năm mới, giữa dòng người hối hả và ánh sáng rực rỡ của Times Square, một hình ảnh quen thuộc với người Việt đã bất ngờ xuất hiện trên màn hình Thomson Reuters: Chim Lạc sải cánh, mở ra những khung hình về một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và giàu bản sắc.

Phim quảng bá hình ảnh Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện góp phần lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế

Đây là bộ phim quảng bá hình ảnh Việt Nam do Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thực hiện, được trình chiếu đúng dịp Tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Phim của Vietnam Airlines kể câu chuyện về Việt Nam bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, tinh tế. Những điểm đến quen thuộc, những khoảnh khắc bình dị nhưng giàu cảm xúc cùng hình ảnh chim Lạc được đặt vào một không gian truyền thông toàn cầu, như một lời chào trang nhã gửi đến bạn bè quốc tế.

Hình ảnh chim Lạc cùng hiện diện với hình ảnh hoa sen truyền thống trên máy bay hiện đại của Vietnam Airlines thể hiện rõ được hình ảnh vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời cũng khẳng định thương hiệu và vị thế của Vietnam Airlines trong ngành hàng không quốc tế.

Khác với hầu hết những đoạn phim quảng cáo thường thấy tại Quảng trường Thời Đại, hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân Mỹ

Quảng trường Thời đại được mệnh danh là "ngã tư của thế giới" - giao lộ sầm uất bậc nhất với trung bình hơn 330.000 lượt người đi qua mỗi ngày. Tòa nhà Thompson Reuters là một trong những tâm điểm của quảng trường với hệ thống màn hình LED rộng hơn 700 m2 bao quanh tòa nhà, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của bất kỳ ai đi qua giao lộ.

Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines đưa hình ảnh Việt Nam hiện diện tại trung tâm truyền thông biểu tượng của thế giới. Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế toàn cầu, trong đó ngành hàng không đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh Chim Lạc - biểu tượng khởi nguyên từ thời đại Đông Sơn - được khắc họa trên thân chiếc Boeing 787, dòng máy bay hiện đại nhất thế giới hiện nay, là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và khẳng định bản sắc dân tộc Việt Nam giữa bầu trời thế giới

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết: Quảng bá hình ảnh đất nước là một hành trình bền bỉ trong nhiều thập kỷ của hãng hàng không quốc gia. Thông qua mạng bay quốc tế, các chiến dịch truyền thông, hợp tác du lịch, văn hóa và hoạt động đối ngoại, Vietnam Airlines muốn đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời đưa thế giới đến Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Sự kiện diễn ra trùng thời điểm đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, góp phần tăng thêm ý nghĩa kết nối và quảng bá hình ảnh quốc gia trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Hoạt động giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ thể hiện vai trò 'sứ giả bầu trời' của Vietnam Airlines - hãng hàng không quốc gia trong kết nối văn hóa, du lịch và kinh tế giữa Việt Nam thế giới

Song song với hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng năng lực kết nối quốc tế thông qua việc hiện đại hóa đội tàu bay. Mới đây, hãng đã ký kết hợp đồng mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 tại Washington, D.C., đồng thời làm việc với Tập đoàn Boeing về kế hoạch đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế dài hạn.

Từ những chuyến bay mở đường ra thế giới đến sự hiện diện tại các không gian truyền thông mang tính biểu tượng toàn cầu, Vietnam Airlines đang tiếp tục khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia - không chỉ kết nối điểm đến, mà còn kết nối hình ảnh, niềm tin và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.