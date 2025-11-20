Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Lý do khiến Á hậu Quỳnh Châu khóc nghẹn trên truyền hình

Thạch Anh
Thạch Anh
20/11/2025 07:41 GMT+7

Hoàn cảnh của cậu bé mất cha, phải sống xa mẹ trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến Á hậu Quỳnh Châu, ca sĩ Hồ Phi Nal không khỏi xót xa.

Tập 161 Mái ấm gia đình Việt lên sóng bởi sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Trong chương trình, bộ đôi khách mời gồm Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ca sĩ Hồ Phi Nal cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn.

Lý do khiến Á hậu Quỳnh Châu khóc nghẹn trên truyền hình - Ảnh 1.

MC Hồng Phúc hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh tim cho các thành viên trong gia đình em Nhựt Minh

Ảnh: NSX

Trong số phát sóng này, câu chuyện của Nguyễn Lâm Nhựt Minh (12 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cha mất khi em mới 4 tháng tuổi, cậu bé và anh trai sống cùng bà ngoại, trong khi mẹ (Lâm Thị Lành) phải lên TP.HCM làm việc trang trải cuộc sống. Theo chia sẻ, hiện tại chị Lành làm phục vụ quán ăn, thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Chị tiết kiệm chi tiêu, gửi về nhà 1,5 triệu đồng để lo cho các con. Tuy nhiên, mẹ Nhựt Minh bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên công việc khá vất vả.

Bà ngoại cậu bé là Trần Thị Rớt (sinh năm 1957) cũng mang bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở và phải uống thuốc mỗi ngày. Để có thêm thu nhập, bà mở một quán nước nhỏ trước nhà, nhưng vì khu vực dân cư thưa thớt nên có ngày chẳng bán được gì. Còn anh trai Nhựt Minh cũng bị bệnh tim, vừa đi làm vừa học nghề, thu nhập chưa ổn định. Thỉnh thoảng, anh dành dụm gửi về 500.000 đồng hỗ trợ bà mua thuốc.

Sau giờ học, Nhựt Minh quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu nướng, làm xong việc gì cũng thu dọn gọn gàng để bà được nghỉ ngơi. Cậu bé thương bà vì đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, đồng thời biết ơn mẹ và anh trai luôn hy sinh để mình được đi học. Dù thiếu thốn, Nhựt Minh vẫn chăm ngoan, học giỏi và nuôi mong ước trưởng thành để gánh vác gia đình.

Quỳnh Châu và dàn nghệ sĩ trải lòng

Lý do khiến Á hậu Quỳnh Châu khóc nghẹn trên truyền hình - Ảnh 2.

Á hậu Quỳnh Châu xúc động gửi lời động viên đến gia đình cậu bé

Ảnh: NSX

MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào trước hình ảnh người bà tần tảo sớm hôm, tuổi đã lớn nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu mồ côi. Bà nhiều lần té ngã, đôi tay gãy chưa kịp lành đã phải làm việc. Điều khiến nam MC lo lắng nhất là gia đình Nhựt Minh có 4 người thì đến 3 người mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh nói: “Cảnh Nhựt Minh gọi điện cho mẹ khiến tôi xúc động. Bé đã thiếu tình cha, lại phải sống xa mẹ vì hoàn cảnh, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Một cậu bé mới 12 tuổi đã phải đối diện với nhiều nỗi lo như vậy khiến tôi rất đau lòng”.

Tại chương trình, Dương Hồng Phúc tặng 5 triệu đồng cho gia đình em. Nam MC đồng cảm sâu sắc vì con anh từng mắc bệnh tim và được chữa trị kịp thời, nên anh quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh cho các thành viên trong gia đình.

Á hậu Quỳnh Châu cũng nghẹn ngào, ôm động viên bà của em và gửi lời khích lệ khi biết Nhựt Minh có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ cộng đồng. Cô chia sẻ rằng mỗi lần gặp khó khăn, bản thân đều nghĩ đó là thử thách để vượt qua, và muốn truyền tinh thần ấy cho Nhựt Minh. Quỳnh Châu tặng 10 triệu đồng cho gia đình, đồng thời mong muốn đưa bà đi chữa trị vết thương ở tay.

Ca sĩ Hồ Phi Nal gửi lời động viên Nhựt Minh tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành chỗ dựa của gia đình. Anh dùng tiền túi mua tặng em một chiếc xe đạp và một số bộ quần áo mới. Nam ca sĩ bày tỏ sự quyết tâm sẽ cùng với Á hậu Quỳnh Châu vượt qua các thử thách, mang thêm tiền thưởng về hỗ trợ gia đình.

Tin liên quan

Á hậu Quỳnh Châu thay đổi ra sao sau 10 năm vào showbiz?

Á hậu Quỳnh Châu thay đổi ra sao sau 10 năm vào showbiz?

Trong 10 năm hoạt động showbiz, Quỳnh Châu cho thấy sự biến hóa ở nhiều vai trò. Gần đây, cô gây chú ý khi làm huấn luyện viên cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Quỳnh Châu Á hậu Quỳnh Châu Hồ Phi Nal Mái ấm gia đình Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận