Lý do khiến Á hậu Quỳnh Châu khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 161 Mái ấm gia đình Việt lên sóng bởi sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc. Trong chương trình, bộ đôi khách mời gồm Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ca sĩ Hồ Phi Nal cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn.

MC Hồng Phúc hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh tim cho các thành viên trong gia đình em Nhựt Minh Ảnh: NSX

Trong số phát sóng này, câu chuyện của Nguyễn Lâm Nhựt Minh (12 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cha mất khi em mới 4 tháng tuổi, cậu bé và anh trai sống cùng bà ngoại, trong khi mẹ (Lâm Thị Lành) phải lên TP.HCM làm việc trang trải cuộc sống. Theo chia sẻ, hiện tại chị Lành làm phục vụ quán ăn, thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Chị tiết kiệm chi tiêu, gửi về nhà 1,5 triệu đồng để lo cho các con. Tuy nhiên, mẹ Nhựt Minh bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên công việc khá vất vả.

Bà ngoại cậu bé là Trần Thị Rớt (sinh năm 1957) cũng mang bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở và phải uống thuốc mỗi ngày. Để có thêm thu nhập, bà mở một quán nước nhỏ trước nhà, nhưng vì khu vực dân cư thưa thớt nên có ngày chẳng bán được gì. Còn anh trai Nhựt Minh cũng bị bệnh tim, vừa đi làm vừa học nghề, thu nhập chưa ổn định. Thỉnh thoảng, anh dành dụm gửi về 500.000 đồng hỗ trợ bà mua thuốc.

Sau giờ học, Nhựt Minh quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu nướng, làm xong việc gì cũng thu dọn gọn gàng để bà được nghỉ ngơi. Cậu bé thương bà vì đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, đồng thời biết ơn mẹ và anh trai luôn hy sinh để mình được đi học. Dù thiếu thốn, Nhựt Minh vẫn chăm ngoan, học giỏi và nuôi mong ước trưởng thành để gánh vác gia đình.

Quỳnh Châu và dàn nghệ sĩ trải lòng

Á hậu Quỳnh Châu xúc động gửi lời động viên đến gia đình cậu bé Ảnh: NSX

MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào trước hình ảnh người bà tần tảo sớm hôm, tuổi đã lớn nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu mồ côi. Bà nhiều lần té ngã, đôi tay gãy chưa kịp lành đã phải làm việc. Điều khiến nam MC lo lắng nhất là gia đình Nhựt Minh có 4 người thì đến 3 người mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh nói: “Cảnh Nhựt Minh gọi điện cho mẹ khiến tôi xúc động. Bé đã thiếu tình cha, lại phải sống xa mẹ vì hoàn cảnh, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Một cậu bé mới 12 tuổi đã phải đối diện với nhiều nỗi lo như vậy khiến tôi rất đau lòng”.

Tại chương trình, Dương Hồng Phúc tặng 5 triệu đồng cho gia đình em. Nam MC đồng cảm sâu sắc vì con anh từng mắc bệnh tim và được chữa trị kịp thời, nên anh quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh cho các thành viên trong gia đình.

Á hậu Quỳnh Châu cũng nghẹn ngào, ôm động viên bà của em và gửi lời khích lệ khi biết Nhựt Minh có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ cộng đồng. Cô chia sẻ rằng mỗi lần gặp khó khăn, bản thân đều nghĩ đó là thử thách để vượt qua, và muốn truyền tinh thần ấy cho Nhựt Minh. Quỳnh Châu tặng 10 triệu đồng cho gia đình, đồng thời mong muốn đưa bà đi chữa trị vết thương ở tay.

Ca sĩ Hồ Phi Nal gửi lời động viên Nhựt Minh tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành chỗ dựa của gia đình. Anh dùng tiền túi mua tặng em một chiếc xe đạp và một số bộ quần áo mới. Nam ca sĩ bày tỏ sự quyết tâm sẽ cùng với Á hậu Quỳnh Châu vượt qua các thử thách, mang thêm tiền thưởng về hỗ trợ gia đình.