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Lý do khiến internet vẫn chậm dù kết quả đo tốc độ cao

Kiến Văn
Kiến Văn
10/06/2026 09:07 GMT+7

Tốc độ internet thực tế đôi khi thấp hơn nhiều so với quảng cáo, ngay cả khi bài kiểm tra tốc độ cho kết quả ấn tượng.

Nhiều người đã dành thời gian nghiên cứu và so sánh các dịch vụ internet trước khi đưa ra quyết định chọn gói cước cho mình. Họ thường chọn gói cước dựa trên hiệu suất và giá trị tốt nhất cho khu vực của mình. Tuy nhiên, không ít người đã phải thất vọng khi tốc độ thực tế không đạt như mong đợi, dù bài kiểm tra tốc độ với các dịch vụ như Speedtest cho thấy con số ấn tượng lên tới 1 Gbps.

Lý do khiến internet vẫn chậm dù kết quả đo tốc độ Speedtest rất cao - Ảnh 1.

Không phải Speedtest cho chỉ số cao nghĩa là tốc độ internet nhanh tương ứng

ẢNH: REUTERS

Trong thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đầu tiên đến từ sự nhầm lẫn trong việc hiểu các thông số kỹ thuật. Các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) thường quảng cáo tốc độ bằng megabit mỗi giây (Mbps), nhưng thực tế gói cước 300 Mbps chỉ tương đương với 37,5 MB/s, trong khi gói 1 Gbps chỉ đạt 125 MB/s.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ internet. Router cũ hoặc không hiệu quả có thể hạn chế băng thông. Sự nhiễu sóng từ các thiết bị khác, tắc nghẽn lưu lượng truy cập, hoặc các bộ mở rộng Wi-Fi không được đặt đúng vị trí cũng có thể làm giảm tốc độ. Thậm chí, các mạng Wi-Fi lân cận hoạt động trên cùng một kênh cũng có thể gây ra gián đoạn.

Cách khắc phục tình trạng tốc độ internet chậm

Để khắc phục tình trạng này, người dùng nên bắt đầu từ router. Nếu là mẫu router mới, người dùng hãy thử khởi động lại thiết bị. Còn nếu là mẫu cũ, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật để biết tốc độ tối đa mà router có thể hỗ trợ.

Lý do khiến internet vẫn chậm dù kết quả đo tốc độ Speedtest rất cao - Ảnh 2.

Vấn đề kết nối chậm chạp đặc biệt thể hiện rõ khi dùng mạng Wi-Fi

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, vị trí đặt router cũng rất quan trọng. Tốt hơn hết, người dùng hãy thử di chuyển router sang các vị trí khác nhau và xem tín hiệu có thể cải thiện hay không. Trong trường hợp ở xa vị trí truy cập, người dùng có thể sử dụng các biện pháp tăng cường tín hiệu như sử dụng Wi-Fi Mesh.

Nếu đã thử mọi cách mà vẫn không thấy tốc độ internet được cải thiện, vấn đề có thể nằm ở phía nhà cung cấp dịch vụ. Một số ISP có thể làm chậm tốc độ trong giờ cao điểm hoặc do lưu lượng truy cập lớn từ nhiều người dùng trong khu vực. Trong trường hợp này, việc sử dụng VPN được kỳ vọng có thể giúp người dùng vượt qua những hạn chế này.

Cuối cùng, nếu tình trạng kết nối internet chậm chạp kéo dài, người dùng nên liên hệ với ISP để được hỗ trợ hoặc xem xét chuyển sang một ISP khác. Việc kiểm tra tốc độ internet thường xuyên sẽ giúp người dùng xác định rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp phù hợp.

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