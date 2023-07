Lý do khiến mạng xã hội Threads 'tụt dốc'

Ở thời điểm Threads - mạng xã hội thuộc Meta ra mắt, người dùng háo hức đăng ký tài khoản (dùng chung với Instagram) để trải nghiệm khiến nền tảng này thăng hoa nhanh chóng. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, cả lượng người dùng tích cực lẫn thời gian online đều sụt giảm đáng kể.

Theo đánh giá, Threads ra đời đúng vào thời điểm nhạy cảm khi Twitter đang trải qua nhiều sóng gió dưới "vương triều" Elon Musk, tận dụng tốt cơ hội để giành được sự quan tâm của người dùng đến với mạng xã hội chia sẻ tin tức có cấu trúc tương tự Twitter. Chỉ trong 5 ngày đầu ra mắt, Threads đã vượt mốc 100 triệu người dùng, tốc độ tăng trưởng cao hơn cả ChatGPT - trí tuệ nhân tạo từng "gây sốt" đầu năm 2023.

Threads đang gặp quá nhiều vấn đề về phát triển bền vững trong giai đoạn này AP

Nhưng khi cơn tò mò qua đi, lượng người dùng rơi khỏi đỉnh một cách nhanh chóng và thực sự đáng lo ngại đối với Meta khi thực tế trên đang là một xu hướng, không còn dừng ở "hiện tượng". Trang WSJ trích dẫn dữ liệu phân tích cho thấy lượng người dùng tích cực hằng ngày (DAU) lẫn thời gian online của họ trên Threads đều đang đi xuống.

"Tuần thứ hai liên tiếp, DAU của Threads giảm mạnh, xuống còn 13 triệu, mất cỡ 70% so với đỉnh xác lập ngày 7.7, theo báo cáo thị trường của công ty Sensor Tower. Thời gian sử dụng trung bình mạng xã hội này qua ứng dụng Android lẫn iOS giảm từ 19 phút mỗi ngày xuống còn 4 phút", WSJ chú thích.

Tỉ phú Elon Musk, ông chủ của Twitter giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm khi mạng xã hội của mình vẫn giữ ổn định với 200 triệu DAU và thời gian online trung bình 30 phút mỗi ngày.

Một trong những nguyên nhân rõ ràng nhất, theo 9to5Mac, là Meta không có hứng thú với việc tung ra thêm các tính năng mới từng được nhóm người dùng tiên phong đề xuất. Dẫn đầu trong số này là bảng tin sử dụng danh sách nguồn cấp theo trình tự thời gian, tính năng rất cần thiết để người dùng cập nhật tin tức từ bạn bè, người thân hay các tài khoản Threads họ quan tâm theo thời gian của bài đăng.

Tiếp đó là thực tế ít người dùng tích cực trên nền tảng này khiến nhóm tài khoản ghé thăm thụ động cảm thấy có ít lý do phải dành thời gian để truy cập vào xem trên Threads. Trên Threads hiện tại, đa phần tài khoản tích cực đăng bài là các thương hiệu, nhãn hàng, không phải người dùng cá nhân. Dù nền tảng chưa cho hiển thị quảng cáo, điều này vẫn khiến toàn trang ngập tràn nội dung thương mại.

Ngoài ra, bản cập nhật ứng dụng trên nền tảng iOS được kỳ vọng mang đến một vài tính năng mới do người dùng yêu cầu, tuy nhiên vì lý do kỹ thuật đã khiến quá trình nâng cấp bị trì hoãn tới tận giờ. Nhưng trên tất cả, Threads thuộc Facebook và Meta - những cái tên vốn có ít niềm tin của người dùng, do vậy việc sử dụng mạng xã hội mới chỉ đến khi thực sự cần thiết.