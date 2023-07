Threads chạm mốc 150 triệu lượt tải xuống

Theo Neowin, kết quả phân tích đến từ Data.ai cho thấy Threads đã có hơn 150 triệu lượt tải xuống (kết hợp cả App Store và Google Play) trong vòng 7 ngày kể từ khi ra mắt. Con số này nhanh hơn 5,5 lần so với ứng dụng nhanh thứ hai làm được điều này, đó là Pokémon GO của Niantic đạt mốc 150 triệu lượt tải về sau 33 ngày, trong khi Call of Duty: Mobile cũng phải mất 106 ngày để làm điều tương tự.



Lượng cơ sở người dùng Instagram lớn là lý do khiến số lượt tải về Threads tăng mạnh REUTERS

Data.ai cũng lưu ý rằng Threads có khoảng 93 triệu người dùng hoạt động trên toàn cầu trong một tuần đầu tiên ra mắt. Cùng với đó, số lượng người dùng hoạt động hằng tuần trên toàn cầu của mạng xã hội này đạt khoảng 1/5 so với đối thủ Twitter.

Ngược lại, những con số từ các hãng phân tích Similarweb và Sensor Tower cho thấy mức độ tương tác của người dùng với ứng dụng Threads đã suy giảm kể từ khi nó ra mắt chính thức vào đầu tháng này.

Khi đề cập đến thị phần, Data.ai cho biết Ấn Độ đã chiếm vị trí hàng đầu khi có 33% thị phần tải xuống ứng dụng trên iOS và Google Play cộng lại kể từ ngày 12.7. Brazil xếp thứ hai với 22% thị phần, tiếp theo là 16% lượt tải xuống đến từ Mỹ.

Threads vẫn chưa có tại Liên minh châu Âu (EU) do lo ngại về quyền riêng tư và đang chờ được phê duyệt theo quy định để ra mắt. Trong thời gian này, Meta được cho là đang cố gắng ngăn người dùng EU sử dụng ứng dụng qua VPN.

Việc Threads đạt số lượng lớn người dùng nói trên một phần bắt nguồn từ cơ sở người dùng Instagram khổng lồ, bất chấp ứng dụng vẫn còn thiếu một số tính năng quan trọng so với Twitter. Người đứng đầu Instagram Adam Mosseri đảm bảo rằng nhiều tính năng dành cho Threads vẫn đang được triển khai, nhưng công ty chưa có ý định triển khai tính năng nhắn tin trực tiếp trong ứng dụng.