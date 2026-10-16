Lý do khiến ô tô màu trắng ngày càng phổ biến

Nếu quan sát những bãi đỗ xe hoặc dòng phương tiện trên đường phố, không khó để nhận thấy các gam màu trung tính như trắng, đen, xám và bạc xuất hiện áp đảo. Trong đó, ô tô màu trắng nhiều năm liên tục nằm trong nhóm được lựa chọn nhiều nhất trên thế giới.

Theo các thống kê về màu sơn ô tô, màu trắng từng chiếm khoảng 35 - 40% lượng xe xuất xưởng ở nhiều giai đoạn. Dữ liệu của PPG cho thấy năm 2021, màu trắng chiếm 35% số ô tô xuất xưởng trên toàn cầu, cao hơn đáng kể so với đen, xám hay bạc. Không phải ngẫu nhiên các hãng ô tô thường sử dụng màu trắng trong hình ảnh quảng bá sản phẩm. Từ xe sedan, SUV, MPV đến xe điện… màu trắng có thể phù hợp với hầu hết kiểu dáng và phong cách thiết kế.

Xu hướng này cũng được duy trì khi các nhà sản xuất liên tục phát triển thêm những biến thể như trắng ngọc trai, trắng ánh kim hay các lớp sơn nhiều tầng, giúp màu trắng không còn đơn điệu như trước.

Từ xe sedan, SUV, MPV đến xe điện… màu trắng có thể phù hợp với hầu hết kiểu dáng và phong cách thiết kế Ảnh: BÁ HÙNG

Vậy tại sao trong số hàng loạt màu sắc ô tô được các nhà sản xuất cung cấp, ô tô màu trắng lại phổ biến nhất và được nhiều người lựa chọn nhất. Dưới đây là những lý do:

Khả năng phản xạ nhiệt là một lợi thế đặc biệt của ô tô màu trắng

Một trong những lý do giúp ô tô màu trắng phổ biến nằm ở đặc tính phản xạ ánh sáng. Màu trắng phản xạ phần lớn ánh sáng chiếu vào bề mặt, trong khi các màu tối hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, khi cùng đỗ dưới trời nắng, bề mặt thân xe màu trắng có xu hướng hấp thụ ít nhiệt hơn so với xe màu đen hoặc các màu tối.

Đây là yếu tố đáng quan tâm tại những quốc gia có khí hậu nóng như Việt Nam. Khi thân xe và khoang cabin hấp thụ ít nhiệt hơn, hệ thống điều hòa có thể không phải làm việc quá tải trong giai đoạn đầu sau khi người dùng lên xe. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa xe màu trắng luôn mát hơn đáng kể trong mọi điều kiện. Nhiệt độ cabin còn phụ thuộc vào kính xe, vật liệu nội thất, khả năng cách nhiệt, thiết kế khoang xe và thời gian đỗ dưới nắng. Dù vậy, đặc tính phản xạ ánh sáng vẫn là một lợi thế thực tế khiến màu trắng được nhiều người cân nhắc.

Đặc tính phản xạ ánh sáng vẫn là một lợi thế thực tế khiến màu trắng được nhiều người cân nhắc Ảnh: BÁ HÙNG

Màu trắng phù hợp nhiều kiểu thiết kế ô tô

Một yếu tố khác giúp màu trắng ngày càng phổ biến trên ô tô là khả năng làm nổi bật hình khối và đường nét thân xe. Trong những năm gần đây, thiết kế ô tô có xu hướng sử dụng nhiều đường gân, bề mặt lớn và các chi tiết tạo hình sắc nét. Trên nền sơn trắng, sự thay đổi giữa vùng sáng và bóng đổ có thể giúp các đường nét này dễ nhận biết hơn.

Màu trắng cũng tạo cảm giác đơn giản, hiện đại và ít bị lỗi thời. Đây là một ưu điểm đáng kể đối với những người mua xe với mục đích sử dụng lâu dài. Trong khi đó, những màu quá đặc biệt có thể phụ thuộc nhiều hơn vào thị hiếu từng thời điểm. Một màu từng được ưa chuộng có thể trở nên kém phổ biến sau vài năm.

Sơn trắng tương đối dễ sản xuất

Một trong những lý do khiến màu trắng được sử dụng rộng rãi là vì nó tương đối dễ sản xuất và đồng nhất đối với các nhà sản xuất ô tô. Sơn trắng thường dựa vào các chất tạo màu như titan dioxide, giúp tạo độ che phủ cao và tạo ra lớp sơn hoàn thiện đồng đều.

Một trong những lý do khiến màu trắng được sử dụng rộng rãi là vì nó tương đối dễ sản xuất và đồng nhất đối với các nhà sản xuất ô tô Ảnh: BÁ HÙNG

Điều đó không có nghĩa là mọi chiếc xe màu trắng đều rẻ, trái lại một số mẫu xe màu trắng có giá bán cao hơn các màu còn lại. Các lớp sơn ô tô hiện đại có thể bao gồm nhiều lớp, hiệu ứng đặc biệt và các mức độ bóng khác nhau. Ví dụ, màu trắng ngọc trai và màu trắng kim loại có thể phức tạp hơn đáng kể so với màu trắng trơn cơ bản.

Tuy nhiên, lớp sơn trắng đơn giản vẫn dễ dàng được chuẩn hóa trên quy mô sản xuất lớn hơn so với một số màu sắc chuyên biệt cao. Các nhà sản xuất ô tô sản xuất hàng nghìn chiếc xe cần các lớp sơn có thể được áp dụng nhất quán trong khi vẫn duy trì chất lượng và kiểm soát chi phí. Màu trắng cũng tạo nên một nền tảng tương đối trung tính cho các phương tiện thương mại. Đó là một lý do tại sao xe tải, xe van và xe công ty màu trắng lại phổ biến đến vậy: lớp sơn trắng đơn giản dễ nhận biết, dễ bảo trì và dễ dán hình ảnh hoặc decal quảng cáo.

Màu trắng giúp vẻ ngoài ô tô sạch sẽ hơn

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng xe trắng dễ lộ bụi bẩn, thực tế màu sơn này có thể che giấu khá tốt một số loại bụi và vết bẩn nhẹ. Trên xe màu đen hoặc các màu tối, bụi mịn, vết nước khô hay những đường xước nhỏ thường tương phản mạnh với bề mặt sơn, khiến chúng dễ nhận thấy hơn. Trong khi đó, nền sơn trắng có thể làm những dấu vết này ít nổi bật.

Các màu trung tính như trắng, đen, xám và bạc thường có nhóm khách hàng rộng hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Điều này đặc biệt hữu ích với người sử dụng ô tô hằng ngày nhưng không có điều kiện rửa xe thường xuyên. Tuy nhiên, màu trắng không phải lúc nào cũng "giấu" được mọi loại vết bẩn. Bùn đất, nhựa cây, vết dầu mỡ hoặc các chất bẩn có màu đậm vẫn dễ nhận thấy trên thân xe. Vì vậy, quan niệm xe trắng không cần chăm sóc nhiều cũng không hoàn toàn chính xác.

Dễ bán lại

Khi mua ô tô, nhiều người không chỉ quan tâm đến cảm giác sử dụng mà còn tính đến khả năng bán lại. Các màu trung tính như trắng, đen, xám và bạc thường có nhóm khách hàng rộng hơn. Khi xe được bán trên thị trường ô tô cũ, người mua có xu hướng dễ chấp nhận những màu phổ biến này hơn so với các màu quá cá tính.

Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn, màu trắng được nhiều người mua nên có mặt trên thị trường xe cũ nhiều hơn; đồng thời, vì dễ tiếp cận số đông, người mua xe mới tiếp tục ưu tiên màu trắng để thuận lợi hơn khi bán lại. Một số thống kê trước đây cũng cho thấy nhóm màu trắng, đen, xám và bạc chiếm phần lớn lượng xe mới, trong khi các màu nổi bật thường có tỷ lệ thấp hơn.