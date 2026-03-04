Được chọn mua nhiều nhất, ô tô màu trắng hay đen dễ chăm sóc, bảo quản hơn?

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… màu sắc ô tô cũng là yếu tố quan trọng được nhiều khách hàng quan tâm khi chọn mua một chiếc ô tô mới. Không chỉ thể hiện cá tính hay gu thẩm mỹ, tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á việc chọn màu sắc một chiếc ô tô còn các tác động từ yếu tố hợp tuổi, hợp mệnh. Theo báo thường niên về xu hướng màu sắc ô tô phổ biến nhất toàn cầu - Color Popularity Report năm 2025 của Axalta (Công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sơn phủ), ô tô màu trắng và màu đen được khách hàng ưa chuộng chọn mua nhiều nhất.

Cụ thể, ô tô màu trắng vẫn chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường toàn cầu trong năm 2025. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp ô tô màu trắng chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu khảo sát xếp hạng của Axalta. Trong khi đó, tỷ lệ ô tô màu đen cũng có xu hướng tăng nhẹ lên mức 23% trong năm 2025.

Ô tô màu trắng và màu đen được khách hàng ưa chuộng chọn mua nhiều nhất Ảnh: B.H

Tại Việt Nam, ô tô màu trắng, đen vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các màu sắc được các hãng xe phân phối trên thị trường. Đây cũng là lý do khiến ô tô màu trắng của một số thương hiệu như Toyota, Honda… thường có giá bán cao hơn khoảng 7 - 10 triệu đồng so với các màu sắc khác.

Thực tế, điều kiện khí hậu nóng ẩm, bụi bẩn nhiều như tại Việt Nam, lựa chọn màu sơn không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí chăm sóc và độ bền ngoại thất. Ô tô màu trắng và màu đen - hai tông phổ biến nhất đều có ưu, nhược riêng về khả năng "giữ dáng" theo thời gian. Vậy giữa hai màu sắc này, ô tô màu trắng hay đen dễ chăm sóc, bảo quản hơn?

Ô tô màu đen trông sang trọng nhưng "khó chiều"

Không thể phủ nhận ô tô màu đen thường mang lại cảm giác cao cấp, mạnh mẽ. Đây cũng là một màu sắc ô tô bền bỉ, vượt thời gian, không bao giờ lỗi mốt và luôn được ưa chuộng trên thị trường ô tô cũ. Tuy nhiên, xét về khả năng bảo quản, đây là màu đòi hỏi chủ xe chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bởi, khác với suy nghĩ của nhiều người, bề mặt sơn đen thường rất dễ lộ khuyết điểm. Những vết xước nhỏ do rửa xe sai cách, vết xoáy khi lau khô hay lớp bụi mịn sau vài ngày sử dụng đều hiện rõ dưới ánh nắng. Với xe thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, việc duy trì vẻ ngoài như mới sẽ tốn thời gian và chi phí đánh bóng định kỳ.

Ô tô màu đen thường hấp thụ nhiệt mạnh, khi đỗ xe ngoài trời, nhiệt độ bề mặt sơn tăng cao khiến lớp phủ bảo vệ lão hóa nhanh hơn Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, ô tô màu đen thường hấp thụ nhiệt mạnh. Khi đỗ xe ngoài trời, nhiệt độ bề mặt sơn tăng cao khiến lớp phủ bảo vệ lão hóa nhanh hơn, đồng thời làm khoang cabin nóng lên rõ rệt. Điều này không chỉ ảnh hưởng cảm giác sử dụng mà còn gián tiếp tác động đến độ bền nội thất nếu xe thường xuyên phơi nắng.

Ô tô màu trắng dễ bảo quản hơn trong quá trình sử dụng

Trái với màu đen, ô tô màu trắng thường có nhiều ưu điểm để thuyết phục khách hàng. Màu trắng được xem là lựa chọn thuận tiện với việc bảo quản. Ưu điểm lớn nhất là khả năng che giấu bụi bẩn và vết xước nhẹ tốt hơn màu đen. Với điều kiện đường sá nhiều bụi, xe màu trắng thường giữ vẻ sạch sẽ lâu hơn giữa các lần rửa.

Khả năng phản xạ nhiệt cũng là lợi thế đáng kể của ô tô màu trắng. Bề mặt sơn trắng ít hấp thụ nhiệt, giúp xe mát hơn khi đỗ ngoài trời. Nhờ đó, lớp sơn và chi tiết nhựa, cao su trên xe ít chịu tác động nhiệt kéo dài.

Với các xe thường xuyên đậu dưới nắng, màu trắng có thể bắt đầu ngả vàng, khiến xe trông cũ nhanh hơn Ảnh: B.H

Tuy vậy, màu trắng không hoàn toàn "miễn nhiễm" với yếu tố thời gian. Nếu không được chăm sóc đúng cách, bề mặt sơn có thể ngả vàng do tia UV, nhựa đường hoặc chất bẩn tích tụ. Bên cạnh đó, nếu ô tô màu trắng không được rửa sạch sẽ hoặc để lâu ngày, các vết bẩn màu đen sẽ xuất hiện dọc theo các rãnh cửa. Với các xe thường xuyên đậu dưới nắng, màu trắng có thể bắt đầu ngả vàng, khiến xe trông cũ nhanh hơn. Các vết bẩn do phân chim, nhựa cây… dễ nhận thấy hơn trên ô tô màu trắng, và nếu không được xử lý, nó có thể thấm vào lớp sơn, trở thành vết ố khó tẩy. Do đó, việc rửa xe định kỳ và phủ bảo vệ bề mặt vẫn cần thiết để duy trì độ sáng.

Xét riêng về khía cạnh bảo quản trong điều kiện sử dụng phổ biến, ô tô màu trắng nhìn chung có phần dễ hơn nhờ ít lộ khuyết điểm và chịu nhiệt tốt. Trong khi đó, xe màu đen phù hợp với người sẵn sàng chăm sóc kỹ và ưu tiên yếu tố thẩm mỹ sang trọng.