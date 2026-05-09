Lý do khiến remote TV đa năng dần 'thất sủng'

Phong Đỗ
09/05/2026 18:28 GMT+7

Chiếc remote 'vạn năng' từng phổ biến chuẩn bị trở thành 'phế liệu' công nghệ.

Chiếc remote (bộ điều khiển) dày đặc nút bấm để quản lý từ TV, loa cho đến đầu đĩa từng là 'vị vua' không thể thay thế trong phòng khách những năm 2000. Nhưng giờ đây, thiết bị này đang dần trở thành món đồ cổ lỗi thời trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Smart TV và smartphone, việc duy trì một thiết bị điều khiển trung tâm cồng kềnh đã không còn là một sự lựa chọn thông minh.

Chiếc remote đa năng đang mất dần vị thế

Vì sao remote đa năng dần bị vứt xó trong phòng khách hiện đại?

Lý do khiến điều khiển đa năng dần biến mất khỏi thị trường rất đơn giản đó là tính tích hợp. Các dòng Smart TV hiện đại ngày nay đều đi kèm với remote thông minh có khả năng tự động nhận diện và điều khiển hầu hết thiết bị ngoại vi như loa soundbar hay máy chơi game (PS5, Xbox) ngay khi vừa cắm dây.

Thậm chí, chiếc điện thoại luôn thường trực trên tay bạn còn làm tốt hơn thế. Thông qua các ứng dụng như Samsung SmartThings hay Google Home, người dùng có thể điều khiển mọi thứ từ âm lượng cho đến việc chuyển đổi ứng dụng truyền phát chỉ bằng một cái chạm nhẹ trên màn hình cảm ứng.

Không dừng lại ở các nút bấm vật lý, việc điều khiển hệ thống giải trí đã tiến sang một chương mới với khả năng ra lệnh bằng giọng nói. Thay vì phải cuống cuồng đi tìm chiếc remote thất lạc dưới khe ghế sofa, người dùng chỉ cần yêu cầu Alexa hoặc Google Assistant bật bộ phim yêu thích. Ngay lập tức, mọi thiết bị từ màn hình đến hệ thống âm thanh sẽ tự động 'thức giấc' và phối hợp nhịp nhàng.

Dù các cửa hàng vẫn bày bán những chiếc remote lỗi thời, nhưng với sự phát triển của công nghệ kết nối không dây và Bluetooth, chúng dường như chỉ còn là kỷ niệm của một thời kỳ 'analog' cũ kỹ. Đã đến lúc tận hưởng một không gian giải trí gọn gàng, hiện đại và thực sự thông minh hơn.

Những tính năng thú vị ít người biết về Smart TV

Hầu hết tivi trên thị trường hiện nay đều được xếp loại Smart TV, cho phép dễ dàng truy cập các dịch vụ phát trực tuyến và ứng dụng.

