Lý do khiến TV màn hình cong biến mất

Trước đây, khi bước vào các cửa hàng điện tử, người tiêu dùng thường bị thu hút bởi những chiếc TV màn hình cong với những lời mời chào như "sản phẩm cao cấp nhất". Công nghệ này sử dụng một tấm cứng tích hợp các chip LED giúp tạo ra độ cong theo ý muốn của nhà sản xuất, từ đó mang lại trải nghiệm xem sâu sắc hơn. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này đã âm thầm biến mất trong những năm gần đây khiến không ít người cảm thấy thắc mắc.

Một trong những vấn đề lớn nhất của TV màn hình cong là góc nhìn. Khi người xem đứng thẳng trước màn hình, họ có thể tận hưởng trải nghiệm hình ảnh sống động. Tuy nhiên, nếu nhìn từ các góc độ khác, như khi ngồi ở cuối ghế sofa hay làm việc nhà, hình ảnh trở nên khó chịu và không còn hấp dẫn. Kết quả là TV màn hình cong không phù hợp cho những buổi xem phim cùng gia đình hay bạn bè khi trải nghiệm xem chung là điều mà nhiều người mong muốn.

Màn hình cong chưa hoàn toàn biến mất

Tuy nhiên, công nghệ màn hình cong vẫn tồn tại và được ưa chuộng trong lĩnh vực màn hình máy tính để bàn và chơi game. Màn hình cong siêu rộng mang lại trải nghiệm đắm chìm, tầm nhìn rộng hơn và diện tích hiển thị lớn hơn, phù hợp với việc sử dụng ở khoảng cách gần và vị trí cố định.

Độ cong của màn hình máy tính thực sự là một yếu tố công thái học giúp người dùng dễ dàng quan sát nhiều ứng dụng mà không cần phải cử động cổ nhiều. Hiện nay, người dùng có thể tìm thấy những màn hình siêu rộng với giá cả phải chăng mang lại hiệu suất chơi game tuyệt vời.

Mặc dù TV màn hình cong đã gần như biến mất khỏi thị trường nhưng vẫn có những lý do thuyết phục để công nghệ này tiếp tục tồn tại trong các lĩnh vực khác.