Lý do kình ngư Ánh Viên hủy kèo bơi vào phút chót với 'Bệu Bé Bỏng'

Sau chuyến ra thăm thủ đô Hà Nội và bơi giao lưu ở sông Hồng hồi tháng 3, kình ngư Ánh Viên được nhiều người giới thiệu nên bơi thi với "Bệu Bé Bỏng", một TikToker khá nổi tiếng với loạt video bơi sông Hồng dù trời nóng hay trời lạnh. Với lời thách thức từ "Cô gái vàng" của làng bơi lội Việt Nam,"Bệu Bé Bỏng" đã thích thú nhận lời.

Ánh Viên trong chuyến đến sông Hồng hồi tháng 3 FBNV

Trong thời gian qua, cả Ánh Viên và Bệu đã liên tục đăng tải trên trang cá nhân của mình với những video chuẩn bị thể lực cho buổi bơi giao lưu “tranh tài” xem ai bơi sông Hồng tốt hơn dự kiến diễn ra ngày 13.5. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn nên màn so tài đã không thể diễn ra trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Theo trang Kênh 14, lý do để nữ kình ngư vàng từ chối cuộc thi là rất hợp lý: “Viên rất xin lỗi khi phải hủy bơi giao lưu cùng anh Bệu tại sông Hồng. Viên cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi suốt một tuần qua. Lý do mà Viên đưa ra là Viên thấy nó không thật sự an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia bơi ở sông Hồng.

Ánh Viên từ chối thi đấu với lý do rất chính đáng MINH TÂN

Thứ hai, Viên sợ mọi người tập trung đến đông quá thì sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng đến người xung quanh. Sẽ không thể biết được những tình huống nào xấu nhất nếu tập trung quá đông ở sông Hồng vì môi trường sông nước rất nguy hiểm.

Viên đã gọi điện xin lỗi anh Bệu và xin phép hẹn một cuộc giao lưu bơi lội với anh khi có đầy đủ ban tổ chức và đảm bảo an toàn cho người xem…”, Ánh Viên đăng video thông báo đến mọi người về việc hủy "kèo" thi đấu với TikToker Bệu Bé Bỏng.