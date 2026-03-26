Lý do Lưu Hiểu Khánh không chia thừa kế cho người thân

Lưu Hiểu Khánh tố cháu trai là người tung tin đồn bà qua đời ẢNH: WEIBO NV

Trên trang cá nhân hôm 25.3, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ ảnh chụp màn hình tố cháu trai đứng sau tài khoản tung tin bà qua đời. Minh tinh 76 tuổi bức xúc: "Vừa rồi lại đọc được tin tôi đã qua đời, đây là dự báo giết người sao? Mong cho tôi chết vậy à? Vốn cùng sinh ra từ một gốc, sao nỡ hại nhau như vậy?". Tuy nhiên, người cháu này lập tức phủ nhận.

Từ đây, vấn đề mâu thuẫn gia đình, thừa kế tài sản của Lưu Hiểu Khánh một lần nữa bị đem ra "mổ xẻ". Sao phim Võ Tắc Thiên không có con cái sau 4 lần kết hôn. Hiện cha mẹ nữ diễn viên đều qua đời, người thân ruột thịt của bà chỉ còn em gái và cháu trai.

Lưu Hiểu Khánh và mâu thuẫn với em gái, cháu ruột

Nữ diễn viên 76 tuổi từng xem cháu trai như con ruột ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì không con cái, bà xem con của em gái như ruột thịt, hết lòng chăm sóc, chu cấp cho cháu trai từ khi mới hơn 1 tháng tuổi cho đến lúc trưởng thành. Sina tiết lộ nữ nghệ sĩ từng không tiếc tiền đưa cháu trai vào học tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất Bắc Kinh, lo mọi chi phí cho cháu trai du học, mua nhà, mua xe cho cậu. Người cháu này cũng nhiều lần xuất hiện cùng Lưu Hiểu Khánh, thậm chí được bà công khai gọi là "con trai". Gia đình người em gái cũng được hưởng lợi nhiều từ danh tiếng, hoạt động kinh doanh của minh tinh. Truyền thông xứ tỉ dân tiết lộ mối quan hệ giữa nghệ sĩ kỳ cựu và cháu trai thân thiết đến mức bà từng hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho anh này.

Theo Sina, sau khi Lưu Hiểu Khánh tái hôn năm 2012, bà thay đổi kế hoạch phân chia tài sản. Mối quan hệ giữa nữ diễn viên và gia đình người em gái cũng dần trở nên xa cách, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cách đây không lâu, bà tuyên bố sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản cho các tổ chức trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, không chia thừa kế cho người thân.

Nguyên nhân được đưa ra là nghệ sĩ kỳ cựu không cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm chân thành từ em gái, cháu ruột, cảm thấy họ toan tính, độc ác hơn cả người dưng. Trước khi ồn ào mới nhất nổ ra, sao phim Giang sơn mỹ nhân từng tố cháu trai thông đồng với người khác nhiều lần tố cáo hoạt động kinh doanh, xây dựng của bà khiến nữ diễn viên nhiều phen lao đao.

Lưu Hiểu Khánh chua chát vì lâm cảnh không người thân ở tuổi xế chiều ẢNH: WEIBO NV

Truyền thông xứ Trung tiết lộ, Trần Quốc Quân - chồng cũ Lưu Hiểu Khánh, từng đề cập trong cuốn hồi ký rằng gia đình người em gái của minh tinh họ Lưu từng mong mỏi rằng bà không sinh con để đảm bảo tài sản của ngôi sao giàu có này sẽ được con trai của họ thừa kế.

Những năm gần đây, cả hai chị em được cho là đã hoàn toàn trở mặt vì vấn đề phân chia tài sản. Mâu thuẫn gia đình khiến nữ diễn viên chán nản, đau lòng, bà từng chua chát chia sẻ trong một chương trình rằng giờ đây mình trở thành kẻ "không người thân". Trong khi đó, gia đình em gái của bà cũng từng đưa ra tuyên bố thông qua luật sư, phủ nhận tin đồn chiếm đoạt tài sản cùng nhiều thông tin tiêu cực nhắm vào họ, khẳng định đó là những lời bịa đặt ác ý.

Lưu Hiểu Khánh thời đỉnh cao với Võ Tắc Thiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lưu Hiểu Khánh hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1970, ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim: Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Giang sơn mỹ nhân, Phù dung trấn, Nhất đại yêu hậu… Bà từng là một trong những diễn viên giàu nhất đất nước tỉ dân và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hồi 2002, Lưu Hiểu Khánh vướng tù tội vì trốn thuế. Sau bê bối lớn nhất trong sự nghiệp, nữ diễn viên nỗ lực vực dậy tên tuổi từ những vai diễn nhỏ nhất. Những năm gần đây, bà chủ yếu đóng các phim ngắn chiếu trên các nền tảng trực tuyến.

Sau hơn 50 hoạt động nghệ thuật cùng với việc lấn sân sang kinh doanh, Lưu Hiểu Khánh nắm trong tay cơ ngơi đáng mơ ước. Theo nhiều thông tin, bà sở hữu khối tài sản ước tính hàng tỉ nhân dân tệ bao gồm nhiều bất động sản "khủng" ở trong lẫn ngoài nước cùng bộ sưu tập ngọc quý hiếm.

