Lý do màn hình TV, điện thoại luôn được đo theo đường chéo

Khi mua sắm TV, máy tính xách tay hoặc màn hình máy tính mới, kích thước màn hình luôn là một trong những yếu tố quan trọng mà người dùng cần xem xét. Mặc dù không phải là yếu tố duy nhất, nhưng kích thước thường được đo bằng inch và theo đường chéo, có thể dẫn đến những nhầm lẫn cho nhiều người.

Việc hiển thị thông số kích thước màn hình theo đường chéo giúp người dùng dễ hình dung TV lớn hay nhỏ ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Thông thường, nhiều người có xu hướng nghĩ rằng kích thước đề cập đến chiều rộng, giống như cách chúng ta đo các vật dụng khác như đồ nội thất. Nhưng với màn hình, tỷ lệ khung hình rất đa dạng, từ 4:3 cổ điển cho đến các định dạng siêu rộng như 21:9, khiến việc chỉ đo chiều rộng không phản ánh chính xác kích thước tổng thể.

Việc đo kích thước theo đường chéo giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một thước đo nhất quán, cho phép so sánh kích thước màn hình giữa các thiết bị khác nhau, bất kể tỷ lệ khung hình. Mặc dù không thể hiện đầy đủ kích thước của màn hình, nhưng việc đo kích thước theo đường chéo giúp người dùng dễ dàng đánh giá xem TV của họ có đủ lớn hay không.

Cách đo màn hình đã có từ thời TV CRT

Trong thực tế, phép đo đường chéo đã tồn tại từ thời kỳ TV CRT, khi kích thước được biểu thị bằng đường kính màn hình. Khi TV chuyển sang các kiểu dáng vuông và chữ nhật, việc đo đường chéo trở nên phổ biến hơn. Phép đo này không chỉ hiệu quả mà còn bao quát, vì nó tính đến cả chiều cao và chiều rộng của màn hình thông qua định lý Pythagore. Việc sử dụng con số duy nhất để mô tả kích thước màn hình cũng giúp tiết kiệm thời gian so với việc phải ghi rõ cả chiều rộng và chiều cao.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng phép đo đường chéo thường thể hiện kích thước lớn nhất, từ đó có thể mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất trong việc quảng bá sản phẩm. Do đó, khi tham khảo thông số kỹ thuật, người dùng nên chú ý đến tỷ lệ khung hình và độ phân giải để có cái nhìn toàn diện hơn về sản phẩm.