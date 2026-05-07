Lý do người đẹp Myanmar bị điều tra khẩn cấp

Tờ CNI News, Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để làm rõ sai phạm của ban tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Grand Myanmar cùng thí sinh Ei Mon Lwin. Sự việc trở nên nghiêm trọng sau khi loạt hình ảnh, video người đẹp trình diễn trong trang phục nữ tu sĩ lan truyền rộng rãi, gây xôn xao dư luận.

Đại diện Bộ Nội vụ Myanmar khẳng định, việc đưa hình ảnh tôn giáo lên sân khấu giải trí một cách tùy tiện là hành động xúc phạm nghiêm trọng các giá trị tâm linh. Hiện cơ quan chức năng đã bắt tay vào điều tra và thực hiện các biện pháp xử lý cấp thiết đối với cả thí sinh lẫn đơn vị tổ chức. Theo các nguồn tin pháp lý tại địa phương, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố theo luật hình sự về tội xúc phạm tôn giáo, với mức án cao nhất lên tới 2 năm tù giam.

Thông báo mới nhất của BTC Miss Grand Myanmar về việc hoãn chung kết cuộc thi vô thời hạn Ảnh: @MISSGRANDMYANMAR

Ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar đã phải công khai xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm. Ngay sau đó, BTC cuộc thi đã ra thông báo chính thức về việc tước quyền dự thi của Ei Mon Lwin. Đặc biệt, đơn vị này cũng quyết định hoãn vô thời hạn vòng chung kết mùa giải 2026 để tập trung phối hợp xử lý các rắc rối pháp lý liên quan.

Cách tân hay xâm phạm: Đâu là giới hạn cho trang phục dân tộc?

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vốn nổi tiếng là đấu trường khuyến khích sự sáng tạo đột phá, thậm chí là táo bạo trong phần thi trang phục dân tộc (National Costume). Tuy nhiên, khi những biểu tượng văn hóa và tôn giáo thiêng liêng bị đặt vào môi trường trình diễn nặng tính thương mại, sự phá cách đôi khi trở thành "con dao hai lưỡi".

Tại các quốc gia châu Á, nơi niềm tin tâm linh và lòng tự tôn dân tộc luôn thường trực, một chi tiết biến tấu quá đà có thể ngay lập tức biến một tác phẩm nghệ thuật thành tâm điểm của những cuộc khủng hoảng truyền thông và pháp lý.

Là “cha đẻ” của đấu trường Miss Grand, Thái Lan nhiều lần chứng kiến những thiết kế táo bạo, thậm chí gây sốc. Không ít thí sinh Miss Grand Thailand từng bị chỉ trích khi đưa hình ảnh chùa chiền, biểu tượng Phật giáo lên các bộ trang phục cắt xẻ hở bạo, tạo nên sự tương phản phản cảm với vẻ tôn nghiêm vốn có.

Ranh giới mong manh giữa "di sản" và "thảm họa" trên sân khấu của các cuộc thi sắc đẹp ẢNH: TỔNG HỢP

Trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam, nhiều thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài, áo tứ thân hay các điển tích như "Cô đôi thượng ngàn", "Cá chép hóa rồng" thường xuyên bị đặt dấu hỏi về sự rườm rà. Việc lạm dụng các chi tiết cơ khí cồng kềnh, đèn LED hay những đường cắt may quá hở hang bị giới chuyên môn đánh giá là làm lu mờ đi vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo vốn là linh hồn của di sản Việt.

Tại Campuchia, việc các thí sinh diện trang phục mô phỏng nữ thần Apsara nhưng trình diễn với những động tác thiếu chuẩn mực hoặc kết hợp với trang phục ngắn đã nhiều lần khiến dư luận nước này sục sôi. Họ coi đó là sự thiếu tôn trọng tinh thần dân tộc và làm vấy bẩn hình ảnh của các vị thần.

Tương tự, tại Philippines, nhiều thí sinh từng bị các cộng đồng người bản địa tại miền Nam Philippines lên tiếng chỉ trích khi tự ý sử dụng hoa văn dệt thổ cẩm linh thiêng (như vải T'nalak của người T'boli) để may những bộ váy dạ hội gợi cảm. Sự kết hợp phụ kiện hiện đại một cách tùy tiện bị coi là hành vi thiếu hiểu biết về cội nguồn, biến di sản của một bộ tộc thành món đồ trang trí phục vụ cho mục đích "câu view".