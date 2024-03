Lý do 'Người thừa kế bất khả thi' gây thất vọng

Các tập mới nhất của Người thừa kế bất khả thi gây tranh cãi POSTER PHIM

Nội dung đi theo lối mòn

Bốn tập đầu tiên Người thừa kế bất khả thi (The Impossible Heir) thu hút đông đảo khán giả khi xoáy sâu vào tham vọng của ba nhân vật chính đều là những thanh niên trẻ tuổi. Đó là Han Tae Oh (Lee Jae Wook) thông minh nhưng bị kỳ thị vì là con trai của kẻ sát nhân, Kang In Ha (Lee Jun Young) - cậu con trai ngoài giá thú của một nhà tài phiệt, Na Hye Won (Hong Su Zu) chăm chỉ vừa đi học vừa đi làm để thoát khỏi cảnh nghèo khó và bà mẹ vô trách nhiệm.

Đặc biệt, câu chuyện về tình bạn bè gắn bó giữa hai chàng trai Han Tae Oh và Kang In Ha, cùng lời hứa hẹn cùng nhau vươn lên của họ là chi tiết nổi bật trong những tập mở màn phim Người thừa kế bất khả thi.

Bộ đôi nhân vật Han Tae Oh (trái) và Kang In Ha từng kề vai sát cánh trong những tập phim đầu tiên POSTER PHIM

Tuy nhiên, đến tập 5 và 6, tác phẩm biến quan hệ giữa bộ ba này thành tình tay ba rắc rối đầy mông lung. Trong đó, nữ chính Na Hye Won không xác định rõ ràng tình cảm dành cho ai, cô vẫn có thể lén lút ôm hôn Han Tae Oh nhưng quyết định cưới Kang In Ha.

Tập 7 và 8 mới phát sóng càng khiến khán giả hụt hẫng hơn bởi bộ đôi Han Tae Oh và Kang In Ha bất ngờ từ bạn trở thành thù. Kang In Ha phản bội Han Tae Oh, gián tiếp đưa cậu bạn vào tù tội và bộc lộ dã tâm với quyền lực, đồng thời thẳng tay dùng bạo lực với vợ mới cưới Na Hye Won.

Na Hye Won kết hôn với Kang In Ha (ảnh trên), nhưng vẫn "mập mờ" cùng Han Tae Oh POSTER PHIM

Sợi dây liên minh giữa Han Tae Oh và Kang In Ha chính thức tan vỡ mà không có lý do thuyết phục. Kiểu khai thác xoay quanh hai người đàn ông vốn là bạn thân nay bỗng quay lưng với nhau như thế này từng được rất nhiều phim thực hiện trước đó. Đồng thời, cũng ở hai tập phim mới nhất, những tình tiết truyền tải ý nghĩa về sự nhiệt huyết cùng tinh thần vượt khó của những người yếu thế trong xã hội đã nhường cho loạt phân đoạn hãm hại, chơi xấu và tranh giành tình yêu gây ức chế.

Nhiều người xem thất vọng và cho rằng Người thừa kế bất khả thi bỗng biến thành một tác phẩm theo mô tuýp bạn bè trở mặt vì quyền lực rồi ăn miếng trả miếng đối phương quen thuộc trên màn ảnh xứ kim chi.

Diễn xuất của Lee Jae Wook được khen ngợi POSTER PHIM

Nữ chính gây chán nản

Điều đẩy khán giả rơi vào tuyệt vọng nhất chính là diễn xuất kém của Hong Su Zu. Mỹ nhân 9X thất bại trong việc xây dựng hình tượng Na Hye Won cũng như không thể hiện được sức hút riêng của nhân vật này.

Người thừa kế bất khả thi trải qua hơn nửa chặng đường phát sóng, Hong Su Zu "phát huy" cùng một kiểu biểu cảm trong các cảnh nhân vật giận dữ, vui vẻ, đau buồn, mệt mỏi… Từ cách phát âm, nét mặt đến cử chỉ của cô trên phim đều rất gượng gạo.

Biểu cảm thiếu tự nhiên của Hong Su Zu trong một cảnh phim CẮT TỪ PHIM

Thậm chí, ở một số phân đoạn cao trào, Hong Su Zu với gương mặt đơ như tượng cùng lối đọc thoại đều đều như trả bài khiến khán giả hoàn toàn tụt cảm xúc. Diễn xuất thảm họa của Hong Su Zu tương phản với màn thể hiện ấn tượng của Choi Hee Jin (vai Kang Hee Joo). Dù có ít thời lượng xuất hiện hơn, nhưng Choi Hee Jin vẫn được nhớ đến nhờ biểu cảm chân thật và đa dạng.

Nhiều người xem tuyên bố bỏ theo dõi Người thừa kế bất khả thi vì nữ chính diễn dở CẮT TỪ PHIM

Choi Hee Jin là điểm sáng hiếm hoi của tác phẩm CẮT TỪ PHIM

Với nội dung dần đi theo lối mòn và diễn xuất không đồng đều của dàn sao Hàn, Người thừa kế bất khả thi gần như không có cơ hội cạnh tranh với loạt phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt hiện giờ. The Impossible Heir đang chiếu thứ tư hằng tuần trên Disney+.