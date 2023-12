Lý do nhà vườn đồng loạt giảm số lượng hoa tết, cắt giảm nhân công tối đa

Những ngày gần cuối tháng 12.2023, các nhà vườn trồng hoa tết ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM đang luôn tay chuẩn bị, chăm sóc cho vụ hoa tết - vụ hoa lớn nhất trong năm.

SẤM ÁNH

Lo lắng vụ hoa tết: Nông dân giảm số lượng trồng, hồi hộp chờ thương lái chốt giá

Theo các chủ vườn, dự báo người dân sẽ mua sắm Tết tiết kiệm nên đã giảm số lượng giống gieo trồng, số chậu và cắt giảm nhân công so với các năm trước trước. Thậm chí, phải vay vốn để bám trụ với nghề trồng hoa tết.

Gắn với nghề trồng hoa 20 năm nay, ông Lê Văn Tuấn chia sẻ do năm nay kinh tế khó khăn nên hầu hết các nhà vườn tại đây không dám trồng nhiều hoa. Riêng đối với vườn của ông, số lượng các loại hoa cũng giảm so với các năm trước. Cụ thể ông kết hợp cùng các anh chị em trong gia đình trồng bông giảm số lượng xuống còn 130.000 – 140.000 chậu bông, để tiết kiệm nhất các chi phí đầu vào như phân bón, tiền giống, vật tư, tiền thuê đất, …

SẦM ÁNH

Không chỉ riêng ông Tuấn, mà nhiều nhà vườn khác tại quận 12 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đa số các nhà vườn đều đã gieo giống từ 3 tháng trước, chủ yếu là các loại hoa ngắn ngày như sống đời, mào gà, diên cúc, cát tường, vạn thọ,… thay vì trồng nhiều những loại hoa như hướng dương, thược dược, bông cúc vì phải tốn thêm chi phí phân bón, đất và chậu lớn để đựng. Nhiều người dân cho biết giá phân bón, tro trấu có tăng ít nhiều cũng từ 1.000 – 3.000 đồng. Hiện các thương lái vẫn chưa chốt số lượng và giá cả nên các chủ vườn cũng hồi hộp từng ngày.

Và để có thêm tiền trang trải cuộc sống, nhiều hộ dân khác chọn cách làm thêm nhiều nghề như trồng rau muống, rau lang để buôn bán thêm. Họ đều hy vọng, hoa sẽ bán được giá, đắt khách trong dịp Tết Nguyên đán.

SẦM ÁNH

SẦM ÁNH

Trao đổi cùng phóng viên Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thanh Trang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạnh Xuân cho biết, do kinh tế khó khăn số hộ trồng hoa giảm mạnh so với năm 2022. Hội cũng tạo điều kiện cho các nông dân có nhu cầu vay vốn từ nguồn ngân hàng chính sách xã hội hoặc từ quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố để hội viên có điều kiện làm ăn kinh tế. Đồng thời, Hội Nông dân quận 12 cũng tạo điều kiện cho hội viên tham gia trưng bày tại các đường hoa như Lê Thị Riêng, đường hoa Mai vàng An Lộc Xuân, chợ hoa công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định với mức điều kiện ưu đãi.