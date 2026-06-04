Lý do nhạc sĩ Ssay Huỳnh thuyết phục Hiền Thục hát ca khúc về mẹ

Ngoài góp mặt với một vai diễn nhỏ trong Ma xó, Ssay Huỳnh còn đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc. Anh chủ trương hòa quyện màu sắc pop hiện đại với những chất liệu mang đậm bản sắc văn hóa Việt, nhằm tạo sự đồng cảm và kết nối với khán giả. Theo nam nghệ sĩ, những giai điệu gợi nhớ ký ức và đời sống người Việt luôn có sức hấp dẫn riêng, song cần được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại để chạm tới thế hệ khán giả trẻ hôm nay.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang, quê Bình Định (cũ). Trước khi làm giám đốc âm nhạc cho Ma xó, anh từng gây chú ý khi kết hợp cùng H'Hen Niê thực hiện dự án mang thông điệp về môi trường Ảnh: NVCC

Ssay Huỳnh cho biết dành khoảng 7 tháng để phát triển phần âm nhạc cho phim. Trước khi sáng tác, anh đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn và tìm hiểu kỹ tâm lý nhân vật. Nam nhạc sĩ còn góp mặt trong dự án để có thêm góc nhìn về câu chuyện trên màn ảnh.

Theo Ssay Huỳnh, cơ hội đồng hành cùng Ma xó đến sau khi nhà sản xuất biết đến anh qua dự án S.H.E. Ban đầu, ê kíp dự định giao cho anh một vai giang hồ có nhiều phân đoạn xuất hiện, song sau quá trình cân nhắc về yếu tố sản xuất và hình ảnh cá nhân, Ssay Huỳnh chuyển sang đảm nhận vai công an với thời lượng ngắn ở cuối phim.

Theo anh, thử thách lớn nhất khi thực hiện nhạc phim là phải tiết chế cái tôi cá nhân. Nếu ở các sản phẩm âm nhạc độc lập, nghệ sĩ có thể kể câu chuyện của riêng mình, thì với điện ảnh, âm nhạc phải phục vụ nhân vật và cảm xúc khán giả. “Một giai điệu hay chưa chắc phù hợp với bộ phim. Có những đoạn âm nhạc cần lùi lại để nhường chỗ cho diễn xuất, nhưng cũng có lúc phải dẫn dắt cảm xúc người xem", nhạc sĩ cho biết.

Ssay Huỳnh ấn tượng với tính cách dễ thương của đàn chị Hiền Thục khi làm việc chung Ảnh: NVCC

Ssay Huỳnh nói về đàn chị Hiền Thục

Phần nhạc của Ma xó gồm hai ca khúc được sáng tác riêng cho bộ phim. Một bài hát mang thông điệp về tình mẫu tử - Lời mẹ nguyện cầu, do ca sĩ Hiền Thục và Ssay Huỳnh thể hiện. Ca khúc còn lại là Tội lỗi của con, khai thác tâm trạng hối hận của một người con sau những lựa chọn sai lầm.

Lần đầu kết hợp với Hiền Thục, Ssay Huỳnh nói anh không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, điều này không đến từ bản hit về mẹ trước đó của đàn chị, mà vì giọng ca 8X có tính cách dễ thương, điệu đà nên nam nhạc sĩ “không dám làm khó trong quá trình sản xuất”. Anh tâm sự: “Chị Thục rất trẻ trung, năng lượng như một thiếu nữ và đặc biệt rất... điệu. Vì chị ấy từng rất thành công với ca khúc về mẹ nên tôi mới thuyết phục chị để thể hiện bài hát lần này”.

Ssay Huỳnh xem âm nhạc là một phần của mạch kể chuyện, góp phần khắc họa không khí và chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Nam nhạc sĩ kỳ vọng những giai điệu trong Ma xó sẽ còn đọng lại trong tâm trí khán giả sau khi rời rạp. “Không cần nhớ tên người sáng tác hay tên bài hát, chỉ cần âm nhạc giúp họ nhớ hơn về câu chuyện và nhân vật là tôi đã thấy thành công”, anh chia sẻ.