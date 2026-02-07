Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Võ Hạ Trâm, Hiền Thục biểu diễn chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ

Lạc Xuân
Lạc Xuân
07/02/2026 06:13 GMT+7

Tối 6.2, chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Chương trình có những tiết mục nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ NSƯT Lê Thiện, Tấn Thi, Họa Mi, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục...

Võ Hạ Trâm, Hiền Thục biểu diễn chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ- Ảnh 1.

Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Dương Thảo

Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP.HCM cung cấp

Trong không khí ấm áp của mùa xuân đoàn viên, tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026, như lời chào thân tình gửi đến cộng đồng kiều bào từ khắp năm châu trở về quê hương.

Đây là chương trình thường niên được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức, nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, kiều bào còn được thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những thành tựu nổi bật trong năm qua, giới thiệu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Võ Hạ Trâm, Hiền Thục biểu diễn chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ- Ảnh 2.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia biểu diễn

Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP.HCM cung cấp

Chương trình không chỉ là điểm hẹn văn hóa đầu xuân, mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

Võ Hạ Trâm, Hiền Thục biểu diễn chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ- Ảnh 3.

Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với giọng hát nội lực qua ca khúc Nguyện là người Việt Nam

Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP.HCM cung cấp

Tại chương trình, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc được dàn dựng công phu, tôn vinh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gắn bó, cống hiến cho đất nước. Mỗi giai điệu vang lên như một lời nhắn gửi yêu thương, mỗi hình ảnh trên sân khấu là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc và quê hương thân yêu.

Trong đó, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Tấn Thi và danh ca Họa Mi cùng hòa giọng đầy xúc cảm trong ca khúc Trở về. Ca sĩ Quốc Đại và Thi Phương song ca Hát từ cội nguồn, mang đến những giai điệu lắng sâu như lời tự sự của những người con đi xa, để rồi trong khoảnh khắc lặng yên, nhận ra nơi mình luôn hướng đến vẫn là quê hương.

Võ Hạ Trâm, Hiền Thục biểu diễn chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ- Ảnh 4.

NSƯT Lê Thiện, danh ca Họa Mi và nghệ sĩ Tấn Thi mang đến tiết mục nhiều cảm xúc

Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP.HCM cung cấp

Bên cạnh đó là chuỗi tiết mục đa sắc màu như Chung sức xây dựng trái đất xanh (Kyo York, Thanh Nguyên), Tự hào TP.HCM (Hiền Thục), Người từ phương xa về (Hồ Trung Dũng), Vui như tết (Nhóm thiếu nhi Sắc Màu), Nguyện là người Việt Nam (Võ Hạ Trâm)... Khán giả còn được thưởng thức các tiết mục hòa tấu ban nhạc và nhạc cụ dân tộc qua những ca khúc quen thuộc như Đoản ca xuân, Ngày xuân long phụng sum vầy, Xuân về trên bản Mèo, Trống cơm, Hành trình trên đất phù sa, Cung đàn đất nước, Mấy nhịp cầu tre, Một vòng Việt Nam…

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Đại Hồ Trung Dũng Võ Hạ Trâm Tấn Thi Lê Thiện kiều bào Sở VH-TT TP. HCM
Xem thêm bình luận