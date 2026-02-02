Sắc vóc quyến rũ của ca sĩ Võ Hạ Trâm ở tuổi U.40

Võ Hạ Trâm khoe nhan sắc mặn mà, quyến rũ dù đã là mẹ hai con

Ảnh: FBNV

Năm 2025 đầy bất ngờ và trọn vẹn của Võ Hạ Trâm

Thời gian qua, ca sĩ Võ Hạ Trâm liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, từ chuỗi chương trình đại lễ kỷ niệm A50, A80 đến các lễ trao giải cuối năm. Nhìn lại năm 2025, nữ ca sĩ dùng hai chữ "bất ngờ và trọn vẹn" để nói về hành trình của mình.

Chia sẻ với Thanh Niên, Võ Hạ Trâm cho biết mọi thứ đến như một "duyên lành" ngoài dự tính. Ban đầu, cô không có kế hoạch hoạt động sôi nổi hay ra mắt dự án âm nhạc mới vì còn đang chăm sóc con nhỏ. Thế nhưng, bước ngoặt từ sự kiện A50 cùng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã mở ra một hành trình hoàn toàn khác.

Từ dấu mốc này, nữ ca sĩ 9X liên tục nhận lời mời biểu diễn tại hàng loạt chương trình lớn trên khắp cả nước, cũng như nhiều sự kiện của doanh nghiệp và các địa phương. Võ Hạ Trâm thừa nhận bản thân không khỏi bất ngờ và choáng ngợp trước những gì đã diễn ra trong năm qua. Cô chia sẻ: "Tôi không nghĩ sẽ có một giai đoạn mình được hát nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, lan tỏa tinh thần dân tộc đến vậy. Hành trình trong năm qua mang lại cho tôi cảm giác bất ngờ và trọn vẹn, đồng thời tiếp thêm sự tự tin để bản thân vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật đã chọn".

Võ Hạ Trâm có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa trong năm 2025 Ảnh: FBNV

Là một trong những nghệ sĩ hoạt động tích cực trong năm 2025 với lịch trình dày đặc, Võ Hạ Trâm vẫn luôn giữ sự chỉn chu trong hình ảnh mỗi lần xuất hiện. Qua hàng loạt sân khấu lớn nhỏ trong năm qua, nữ ca sĩ sinh năm 1990 không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực mà còn gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn nhận được nhiều lời khen bởi phong cách thời trang được lựa chọn tinh tế, phù hợp với tính chất từng sự kiện. Khi xuất hiện ở các chương trình mang màu sắc chính luận, cô ưu tiên áo dài và những thiết kế đậm bản sắc truyền thống. Trong khi đó, ở các sự kiện giải trí hay sân khấu ngoài trời, nữ ca sĩ lại linh hoạt với hình ảnh quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự chừng mực.

Theo Võ Hạ Trâm, là một nghệ sĩ, việc chăm chút ngoại hình và xây dựng hình ảnh chỉn chu là trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả. Vì thế, bên cạnh vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay bước lên sân khấu, cô luôn mong muốn mình ở trạng thái tự tin và hoàn thiện nhất.

"Ở giai đoạn hiện tại, tôi hiểu rõ hơn mình là ai, mình muốn xuất hiện với hình ảnh như thế nào, nên mọi lựa chọn, từ âm nhạc đến trang phục, đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Sự 'mặn mà' mà khán giả cảm nhận được ở tôi đều đến từ sự trưởng thành và bình thản hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống", cô nói.

Sau khi sinh 2 con, nữ ca sĩ nỗ lực tập luyện để lấy lại vóc dáng. Ở hiện tại, Võ Hạ Trâm hài lòng với ngoại hình của mình, giúp cô tự tin diện các trang phục cắt xẻ, tôn lên vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn

Ảnh: FBNV

Để giữ gìn vóc dáng, giọng ca 9X duy trì lịch tập luyện đều đặn với gym, yoga, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh. Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thỉnh thoảng chia sẻ niềm vui khi có thể mặc lại những bộ trang phục từ thời chưa lập gia đình

Ảnh: FBNV

Khi đi diễn, Võ Hạ Trâm thường ưu tiên áo dài hoặc những thiết kế lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa dân tộc. So với những năm đầu vào nghề, nữ ca sĩ cho rằng mình đã có nhiều thay đổi trong cách lựa chọn trang phục Ảnh: FBNV

"Trước đây, tôi chú trọng nhiều đến xu hướng và yếu tố hình ảnh. Còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện, giá trị và cảm xúc mà trang phục mang lại. Nếu có dịp phù hợp, áo dài hay những thiết kế mang tinh thần truyền thống vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Bởi đó là cách tôi thể hiện tình yêu với văn hóa Việt một cách tự nhiên và bền vững nhất", cô chia sẻ

Ảnh: FBNV



