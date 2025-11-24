Cha đẻ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ về người ơn trong sự nghiệp

Nguyễn Văn Chung là “cha đẻ” của loạt ca khúc như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa ngân hà… Không chỉ dừng lại ở nhạc trẻ, nam nhạc sĩ còn đứng sau nhiều ca khúc thiếu nhi giàu tính nhân văn. Gần đây, nhạc sĩ 8X tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả với ca khúc về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, thu hút hàng tỉ lượt xem.

Với “gia tài” âm nhạc đồ sộ cùng bề dày kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung được mời làm giám khảo nhiều chương trình. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong Thách thức giới hạn, mang đến nhiều chia sẻ cho các nhà sản xuất âm nhạc trẻ.

Ngồi ghế giám khảo Thách thức giới hạn, Nguyễn Văn Chung hy vọng truyền cảm hứng để các tài năng trẻ thực sự bứt phá trên hành trình âm nhạc của mình Ảnh: NSX

Khi được hỏi liệu có phải là một giám khảo khó tính, Nguyễn Văn Chung tự nhận anh là người chân thành với cảm xúc của mình. Chính vì điều đó nên đôi khi tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình khó tính. Khi nhận thấy sai sót, anh không ngần ngại chỉ ra ngay cho thí sinh. Theo Nguyễn Văn Chung, điều này không phải để chỉ trích hay phê phán, mà để giúp các bạn tiến bộ hơn. Nhưng cũng chính sự chân thành đó khiến anh có lúc trở nên dễ tính, nhất là đối với những tiết mục chạm đến cảm xúc mà không cần quá phức tạp về kỹ thuật.

Nguyễn Văn Chung hội ngộ Nguyên Vũ trên ghế nóng

Đồng hành cùng Nguyễn Văn Chung trong vòng bán kết Thách thức giới hạn là ca sĩ Nguyên Vũ. Gặp lại người quen trên “ghế nóng”, tác giả 8X không giấu được xúc động. Đối với nam nhạc sĩ, Nguyên Vũ là người có vai trò đặc biệt trong hành trình âm nhạc của mình.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ với chúng tôi rằng ngay từ những ngày đầu anh sáng tác, Nguyên Vũ là người đầu tiên mua những ca khúc của anh. Cụ thể vào thời điểm ấy, nam ca sĩ 7X đảm nhận vị trí phó giám đốc một công ty âm nhạc và đã mua các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho ca sĩ biểu diễn, góp phần đưa những bài hát ấy đến với mọi người. Tuy thành công của bài hát do khán giả quyết định nhưng với Nguyễn Văn Chung, anh biết ơn ca sĩ Nguyên Vũ vì là người đầu tiên mang đến cơ hội cho anh trong nghề.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ khi sáng tác, anh "không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà quan trọng phản hồi của khán giả” Ảnh: NSX

Nhắc đến thành công của Nỗi đau giữa hòa bình – nhạc phim Mưa đỏ, Nguyễn Văn Chung tiết lộ anh có một chút áp lực khi sáng tác bài hát này. Bởi từ lâu, nam nhạc sĩ luôn muốn viết những ca khúc về quê hương, đất nước nhưng vì thời điểm trước, thị trường âm nhạc chưa thật sự dành nhiều sự quan tâm cho dòng nhạc này. Nên khi nhận lời mời viết nhạc phim Mưa đỏ, tác giả 8X cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để những cảm xúc vốn có của mình được bộc lộ. Như thế, Nỗi đau giữa hòa bình được thực hiện chỉ trong một đêm và tiếp tục chạm đến cảm xúc người nghe.

Nam nhạc sĩ tâm sự: “Khi viết ca khúc về quê hương đất nước, điều quan trọng nhất không phải là thành tích lượt xem mà là cảm xúc của khán giả như thế nào. Tôi không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà tôi quan trọng từng bình luận phản hồi của khán giả. Khi đọc những bình luận đồng cảm của khán giả, tôi cảm thấy bài hát có ý nghĩa với mọi người và đọng lại trong lòng người nghe. Đó mới là điều mà tôi muốn”.