Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cha đẻ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ về người ơn trong sự nghiệp

Thạch Anh
Thạch Anh
24/11/2025 11:35 GMT+7

Nguyễn Văn Chung xúc động khi hội ngộ Nguyên Vũ trên ghế nóng 'Thách thức giới hạn'. Theo nam nhạc sĩ, đàn anh là người đầu tiên mang đến cho anh cơ hội trong nghề.

Nguyễn Văn Chung là “cha đẻ” của loạt ca khúc như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa ngân hà… Không chỉ dừng lại ở nhạc trẻ, nam nhạc sĩ còn đứng sau nhiều ca khúc thiếu nhi giàu tính nhân văn. Gần đây, nhạc sĩ 8X tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả với ca khúc về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, thu hút hàng tỉ lượt xem.

Với “gia tài” âm nhạc đồ sộ cùng bề dày kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung được mời làm giám khảo nhiều chương trình. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong Thách thức giới hạn, mang đến nhiều chia sẻ cho các nhà sản xuất âm nhạc trẻ.

- Ảnh 1.

Ngồi ghế giám khảo Thách thức giới hạn, Nguyễn Văn Chung hy vọng truyền cảm hứng để các tài năng trẻ thực sự bứt phá trên hành trình âm nhạc của mình

Ảnh: NSX

Khi được hỏi liệu có phải là một giám khảo khó tính, Nguyễn Văn Chung tự nhận anh là người chân thành với cảm xúc của mình. Chính vì điều đó nên đôi khi tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình khó tính. Khi nhận thấy sai sót, anh không ngần ngại chỉ ra ngay cho thí sinh. Theo Nguyễn Văn Chung, điều này không phải để chỉ trích hay phê phán, mà để giúp các bạn tiến bộ hơn. Nhưng cũng chính sự chân thành đó khiến anh có lúc trở nên dễ tính, nhất là đối với những tiết mục chạm đến cảm xúc mà không cần quá phức tạp về kỹ thuật.

Nguyễn Văn Chung hội ngộ Nguyên Vũ trên ghế nóng

Đồng hành cùng Nguyễn Văn Chung trong vòng bán kết Thách thức giới hạn là ca sĩ Nguyên Vũ. Gặp lại người quen trên “ghế nóng”, tác giả 8X không giấu được xúc động. Đối với nam nhạc sĩ, Nguyên Vũ là người có vai trò đặc biệt trong hành trình âm nhạc của mình.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ với chúng tôi rằng ngay từ những ngày đầu anh sáng tác, Nguyên Vũ là người đầu tiên mua những ca khúc của anh. Cụ thể vào thời điểm ấy, nam ca sĩ 7X đảm nhận vị trí phó giám đốc một công ty âm nhạc và đã mua các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho ca sĩ biểu diễn, góp phần đưa những bài hát ấy đến với mọi người. Tuy thành công của bài hát do khán giả quyết định nhưng với Nguyễn Văn Chung, anh biết ơn ca sĩ Nguyên Vũ vì là người đầu tiên mang đến cơ hội cho anh trong nghề.

- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ khi sáng tác, anh "không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà quan trọng phản hồi của khán giả”

Ảnh: NSX

Nhắc đến thành công của Nỗi đau giữa hòa bình – nhạc phim Mưa đỏ, Nguyễn Văn Chung tiết lộ anh có một chút áp lực khi sáng tác bài hát này. Bởi từ lâu, nam nhạc sĩ luôn muốn viết những ca khúc về quê hương, đất nước nhưng vì thời điểm trước, thị trường âm nhạc chưa thật sự dành nhiều sự quan tâm cho dòng nhạc này. Nên khi nhận lời mời viết nhạc phim Mưa đỏ, tác giả 8X cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để những cảm xúc vốn có của mình được bộc lộ. Như thế, Nỗi đau giữa hòa bình được thực hiện chỉ trong một đêm và tiếp tục chạm đến cảm xúc người nghe.

Nam nhạc sĩ tâm sự: “Khi viết ca khúc về quê hương đất nước, điều quan trọng nhất không phải là thành tích lượt xem mà là cảm xúc của khán giả như thế nào. Tôi không quan trọng bao nhiêu triệu lượt xem mà tôi quan trọng từng bình luận phản hồi của khán giả. Khi đọc những bình luận đồng cảm của khán giả, tôi cảm thấy bài hát có ý nghĩa với mọi người và đọng lại trong lòng người nghe. Đó mới là điều mà tôi muốn”.

Tin liên quan

Chuyện chưa kể sau bản hit tỉ view của Nguyễn Văn Chung

Chuyện chưa kể sau bản hit tỉ view của Nguyễn Văn Chung

Là khách mời trong 'Kính đa chiều', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ về làn sóng âm nhạc yêu nước trong giới trẻ, đặc biệt là hành trình lan tỏa của ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Chung Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tiếp câu chuyện hòa bình Thách thức giới hạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận