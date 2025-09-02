NSƯT Lê Thiện 'đội mưa' biểu diễn trong chương trình 'Ánh sao độc lập'

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM và Đài truyền hình TP.HCM thực hiện (đạo diễn: Trần Vi Mỹ).

Ánh sao độc lập không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào của dân tộc và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang ý nghĩa thời sự khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Do đó, ban tổ chức chọn hình thức kết nối 3 điểm sân khấu tại phường Sài Gòn (sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ), phường Bình Dương (Công viên phường Bình Dương) và phường Vũng Tàu, được truyền hình trực tiếp đồng bộ trên HTV.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong Ánh sao độc lập

Ca sĩ Duyên Huyền gây xúc động khi "đội mưa" hát Từ làng sen



Chương trình mở đầu bằng ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ do Hoàng Khánh Ngọc trình diễn. Đây được xem là bước khởi đầu cho chặng hành trình ngược dòng lịch sử, xuôi về những năm tháng nhân dân chìm trong đau khổ. Khi đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã bước vào hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển, hành trình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những ca khúc như Từ làng sen - Dấu chân phía trước vang lên khi mưa lớn dần, khiến người xem xúc động.



Jack Long và My Phôn thể hiện ca khúc Dưới ngọn cờ hồng, tái hiện những năm tháng đấu tranh anh dũng của dân tộc



Hành trình đấu tranh kiên cường của nhân dân được tái hiện qua Dưới ngọn cờ hồng; liên khúc 19 tháng 8 - Lá cờ tháng tám... để rồi ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Khoảnh khắc này, giọng đọc của Bác Hồ và ca khúc Tiến quân ca vang lên trong niềm xúc động.

Tuy nhiên, chính quyền non trẻ ngay lập tức phải đối diện với vô vàn khó khăn: giặc đói, giặc dốt, thù trong giặc ngoài... Hành trình này được tái hiện qua loạt ca khúc như nhạc cảnh Đường lên phía trước, liên khúc Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng - Bước chân trên dải Trường Sơn - Bão nổi lên rồi, Đường chúng ta đi...

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện quãng thời gian giữ nước của quân và dân ta



Trong khúc khải hoàn ca của dân tộc, vẫn ngân lên những nốt trầm lắng đọng. Đó là những mất mát, hy sinh của bao người mẹ, người chị, người con gái, con trai yêu nước trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong chương trình, khoảnh khắc NSƯT Lê Thiện tái hiện hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng trên nền ca khúc Linh thiêng Việt Nam - Đất nước do Thanh Ngọc - Hồ Trung Dũng thể hiện.

Ở tuổi 80, NSƯT Lê Thiện "đội mưa" để hoàn thành vai diễn bà mẹ Việt Nam anh hùng trong chương trình Ánh sao độc lập, tiết mục tạo nên vẻ đẹp lay động lòng người



Sống trong nền hòa bình, độc lập hiện tại, người dân TP.HCM nỗ lực xây dựng thành phố đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ở chương 3 của chương trình, các tiết mục được dàn dựng mang màu sắc tươi vui, như lời ca ngợi đất nước. Trong đó phải kể đến Đất nước tình yêu (Trọng Tấn - Anh Thơ), Việt Nam tươi đẹp - Việt Nam ngày mới (Hồ Trung Dũng - Hiền Thục), Giai điệu tự hào - Nối vòng tay lớn (Leo Minh Tuấn - Đăng Quân - Jack Long...).

Hiền Thục gây ấn tượng với màn kết hợp cùng Hồ Trung Dũng trên sân khấu, trong sự cổ vũ của khán giả



Ánh sao độc lập được xem là bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc. Chương trình khép lại nhưng là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm trân trọng giá trị độc lập - tự do và tiếp nối truyền thống cha ông, cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, văn minh.