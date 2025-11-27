Lý do ổ flash USB vẫn được nhiều người tin dùng

Với thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, ổ flash USB đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường công nghệ tiêu dùng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng đã chuyển sang các dịch vụ lưu trữ đám mây và ổ thể rắn (SSD) để lưu trữ ảnh, tài liệu và dữ liệu khác.

Ổ flash USB vẫn được sử dụng cho một số nhiệm vụ lưu trữ ẢNH: BBC

Mặc dù thời hoàng kim của ổ flash USB có thể đã qua, nhưng thiết bị này vẫn được xem là một phương tiện lưu trữ tin dùng mà nhiều người luôn mang theo bên mình nhờ một số lý do khác nhau.

An ninh dữ liệu

Mặc dù bộ nhớ flash trong ổ USB thông thường có chất lượng thấp hơn và dễ bị hỏng dữ liệu so với ổ SSD, nhưng chúng vẫn là lựa chọn tuyệt vời để lưu trữ các bản sao lưu cho các tệp quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với những ai xem sự dự phòng là chìa khóa khi nói đến việc bảo quản dữ liệu. Về cơ bản, càng có nhiều bản sao của một tệp quan trọng và được phân tán trên nhiều thiết bị khác nhau, tệp đó càng được bảo vệ tốt hơn trước những sự cố không thể tránh khỏi.

Tính kinh tế

Khi mới ra mắt, ổ flash USB có giá khá cao, nhưng chi phí bộ nhớ flash đã giảm mạnh theo thời gian khiến cho các ổ flash USB dung lượng nhỏ trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngày nay, ổ flash USB 2 GB và 4 GB đã trở nên phổ biến và giá cả phải chăng, trong khi các mẫu dung lượng lớn hơn như 32 GB, 64 GB hay 128 GB cũng nằm trong tầm tay của nhiều người tiêu dùng, trở thành giải pháp lưu trữ sao lưu dễ dàng.

Nhiều người vẫn hoài niệm về thời kỳ chiếc flash USB luôn bên mình để mang theo dữ liệu từ trường học hoặc công ty về nhà ẢNH: ZDNET

Tính hoài niệm

Đối với những ai lớn lên trong thời đại của ổ flash USB, những chiếc ổ lưu trữ nhỏ gọn này luôn gợi nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi lần cầm một ổ flash USD, nhiều người có thể nhớ về những buổi soạn thảo bài thuyết trình Microsoft PowerPoint ở trường và mang tệp về nhà để tiếp tục làm việc. Dù không nhỏ gọn như thẻ nhớ microSD hay nhanh như ổ SSD, ổ flash USB vẫn mang lại cảm giác hoài cổ mạnh mẽ và không thể thay thế.

Tóm lại, mặc dù công nghệ lưu trữ đã phát triển vượt bậc nhưng ổ flash USB vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người nhờ vào tính tiện lợi, an toàn và những kỷ niệm gắn liền với nó.