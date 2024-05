Lý do Selena Gomez không dự Met Gala 6 năm liên tiếp?

Một nguồn tin thân cận với Selena Gomez xác nhận với tờ People rằng, nữ ca sĩ chỉ đơn giản là bận rộn với những công việc riêng và đang quay phần 4 của bộ phim truyền hình dài tập Only murders in the building.

Cô hiện cũng tập trung vào thương hiệu làm đẹp riêng của mình - Rare Beauty, đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về sức khỏe tâm thần vừa được tổ chức tại Mỹ.

Lần gần nhất Selena tham dự Met Gala là vào năm 2018, khi đó chủ đề của sự kiện là Cơ thể địa đàng: Thời trang và tưởng tượng Công giáo. Chủ nhân bản hit Single soon đã mặc một chiếc váy voan tầng quyến rũ màu trắng ngà, tuy nhiên phần làm tóc và trang điểm đã "fail toàn tập" khiến nó trở thành một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất của Selena THEHOLYWOODGOSSIP

Trong cuộc nói chuyện với Glamour UK vào năm 2022, Selena cho rằng ngoại hình và làn da rám nắng của mình khi đó là một sai lầm, tuy nhiên vẫn vô cùng đáng nhớ.

Cô kể lại: "Khi tôi chuẩn bị cho Met Gala, chúng tôi đã thoa một chút kem dưỡng rám nắng và nó trông rất đẹp, nhưng khi màn đêm buông xuống, nó càng ngày càng sẫm màu hơn. Khi ngồi vào bàn tiệc, tôi nhìn thấy một bức ảnh của chính mình và nó trông vô cùng tệ, dù tôi đang có mặt tại sự kiện thời trang uy tín nhất thế giới. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải ra khỏi đây ngay".



Ngoài sự việc đáng tiếc tại Met Gala năm 2018, Selena còn từng xuất hiện 4 lần khác vào các năm 2014, 2015, 2016 và 2017 cùng với người yêu cũ The Weeknd. Trong những lần này, cô đều xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy và được đánh giá cao ELLE

Bạn thân của Selena là Taylor Swift cũng có năm thứ 8 liên tiếp không dự sự kiện thời trang do "bà trùm" Anna Wintour chủ trì. Lý do được đưa ra là do lịch trình "ngổn ngang" của Taylor cho The Eras Tour sẽ được bắt đầu tại Pháp vào ngày 9.5 tới đây.



Selena không phải là ngôi sao hạng A duy nhất không tham gia Met Gala năm nay. Những người nổi tiếng khác như Blake Lively, Margot Robbie, Rihanna, Katy Perry và Taylor Swift cũng không xuất hiện trên thảm đỏ PEOPLE

Không chỉ kinh doanh giỏi, Selena Gomez còn nổi tiếng với tấm lòng nhân ái. Gần đây thương hiệu Rare Beauty do cô làm chủ đã quyên góp 7 triệu USD để làm từ thiện. Ngôi sao 32 tuổi cũng đang chuẩn bị phát hành loạt phim mới của mình mang tên Selena + Restaurant PEOPLE

Một nguồn tin nói với Us Weekly rằng Selena Gomez và Benny Blanco đã đề cập đến việc kết hôn và sinh con. Người này cho biết ngôi sao Disney đã sẵn sàng ổn định cuộc sống và Selena tin rằng cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình ở Blanco: "Anh ấy khiến Selena cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Cả hai đều nghĩ rằng họ đã tìm được người mà họ sẽ ở bên mãi mãi".