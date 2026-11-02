Lý do Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn bất ngờ gây sốt trở lại

Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên sau khi cùng tham gia bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 31.10.2017, trở thành một trong những sự kiện được truyền thông châu Á quan tâm nhất thời điểm đó.

Sau khi nên duyên từ Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo và Song Joong Ki trở thành cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất của showbiz xứ Hàn Ảnh: Chụp màn hình phim Hậu duệ mặt trời

Cuộc hôn nhân 'sớm nở chóng tàn'

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài lâu. Ngày 26.6.2019, phía Song Joong Ki nộp đơn xin tòa án phân xử hòa giải ly hôn. Đến ngày 22.7 cùng năm, thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất. Như vậy, cuộc hôn nhân của hai ngôi sao chỉ kéo dài khoảng 1 năm 8 tháng. Trong những thông báo chính thức được đưa ra vào thời điểm đó, công ty quản lý của hai bên đều cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt về tính cách và việc cả hai không thể vượt qua những bất đồng trong đời sống hôn nhân. Không bên nào công khai chỉ trích hay xác định người có lỗi. Quá trình ly hôn cũng được giải quyết thông qua hòa giải tại tòa án, không xuất hiện tranh chấp công khai liên quan đến tài sản hay yêu cầu bồi thường tinh thần.

Sau khi thông tin ly hôn được công bố, hàng loạt đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ xuất hiện, trong đó có những câu chuyện liên quan đến người thứ ba hay người làm việc trong ê kíp của hai diễn viên. Tuy nhiên, phần lớn những thông tin này xuất phát từ các nguồn tin ẩn danh và chưa từng được cơ quan hay người trong cuộc xác nhận. Phía Park Bo Gum, người từng bị kéo vào những suy đoán liên quan đến cuộc hôn nhân của cặp đôi, cũng từng lên tiếng phủ nhận.

Một trong những vấn đề được truyền thông và công chúng bàn luận nhiều sau này là sự khác biệt trong quan điểm xây dựng gia đình của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Song Joong Ki sinh ra trong một gia đình có quan niệm tương đối truyền thống. Nam diễn viên được cho là mong muốn sớm xây dựng một gia đình đông đủ và trở thành cha. Sau khi kết hôn, mong muốn này càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, Song Hye Kyo từng có những chia sẻ cho thấy cô khá thận trọng với hôn nhân. Việc cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ được cho là khiến nữ diễn viên đặc biệt coi trọng cảm giác an toàn trong một mối quan hệ.

Khác biệt trong suy nghĩ và lối sống

Theo những thông tin được nhắc lại, Song Hye Kyo muốn mối quan hệ vợ chồng phải thực sự ổn định trước khi nghĩ đến việc sinh con. Cô không muốn một đứa trẻ trở thành yếu tố ràng buộc khi nền tảng tình cảm giữa hai người chưa đủ vững chắc. Chính sự khác biệt về nhịp độ trong kế hoạch cuộc sống được cho là một trong những vấn đề khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung. Một người mong muốn nhanh chóng ổn định gia đình và có con, trong khi người còn lại muốn ưu tiên sự vững chắc trong tình cảm cũng như sự nghiệp trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo.

Nhìn lại sau nhiều năm, không ít người cho rằng câu chuyện của Song Hye Kyo và Song Joong Ki có thể không đơn giản là vấn đề đúng hay sai, mà nằm ở việc hai người có những kỳ vọng và kế hoạch khác nhau đối với tương lai.

Khác biệt trong quan điểm về hôn nhân, gia đình và kế hoạch sinh con là một trong những vấn đề được công chúng nhắc lại khi bàn về cuộc hôn nhân của hai ngôi sao Ảnh: Reuters

Song Joong Ki đã bước sang một chương mới trong đời sống riêng. Năm 2023, nam diễn viên tái hôn và xây dựng gia đình với một phụ nữ người Anh. Anh cũng tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, một số tác phẩm gần đây của tài tử 8X không tạo được hiệu ứng thương mại mạnh như những dự án từng làm nên tên tuổi của anh. Trong khi đó, Song Hye Kyo tiếp tục tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và có bước chuyển mình đáng chú ý. Đặc biệt, thành công của bộ phim The Glory giúp nữ diễn viên nhận được nhiều đánh giá tích cực về diễn xuất và giành những giải thưởng quan trọng, trong đó có danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards.