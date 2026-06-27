Song Hye Kyo rời công ty sau 14 năm

Sáng 26.6, JTBC News đưa tin, công ty giải trí UAA khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo chính thức khép lại hành trình 14 năm đồng hành cùng minh tinh Song Hye Kyo. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt lớn, đưa nữ diễn viên trở thành nghệ sĩ tự do ở thời điểm hiện tại.

Đại diện UAA cho biết, hợp đồng độc quyền giữa hai bên đã chính thức hết hạn sau một chặng đường dài gắn bó dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Phía công ty cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho chặng đường sắp tới của minh tinh: "Suốt nhiều năm qua, Song Hye Kyo đã tỏa sáng và nhận được tình yêu thương nồng nhiệt không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên khắp châu Á lẫn thế giới. Khoảng thời gian được hợp tác cùng cô ấy sẽ mãi là những ký ức hạnh phúc và vui vẻ đối với chúng tôi. Rất mong khán giả sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, khích lệ cho Song Hye Kyo khi cô ấy đứng trước vạch xuất phát mới trong sự nghiệp".

Ngay sau khi thông tin được công bố, trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng và người hâm mộ đã đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Song Hye Kyo, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào những dự án bùng nổ tiếp theo của cô khi bước sang một trang mới.

Sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, Hàn Quốc. Bước chân vào giới giải trí từ năm 1996 nhờ giải thưởng tại một cuộc thi người mẫu, Song Hye Kyo nhanh chóng bén duyên với màn ảnh qua vai phụ trong phim truyền hình đầu tay Bệnh viện phụ sản Soonpoong vào năm 16 tuổi.

Vai diễn Yoon Eun Suh là tiền đề vững chắc giúp tên tuổi Song Hye Kyo gắn liền với hàng loạt siêu phẩm truyền hình sau đó ẢNH: CẮT TỪ PHIM TRÁI TIM MÙA THU

Sự nghiệp của cô chính thức bùng nổ vào năm 2000 nhờ thành công vang dội của siêu phẩm Trái tim mùa thu. Hình ảnh dịu dàng, lương thiện của nữ chính trong phim đã khắc sâu vào ký ức của thế hệ khán giả 8X và 9X khắp châu Á, đưa cô vươn lên hàng ngũ sao hạng A đỉnh cao.

Kể từ cột mốc đó, Song Hye Kyo liên tục khẳng định vị thế vững chắc của mình qua hàng loạt bom tấn truyền hình ăn khách như Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Gần đây nhất vào năm 2023, màn lột xác ấn tượng với vai diễn người phụ nữ mang ám ảnh bạo lực học đường trong The glory đã mang về cho cô danh hiệu Thị hậu danh giá tại giải thưởng Baeksang.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo không chỉ giữ vững danh tiếng đỉnh cao mà còn là một biểu tượng nhan sắc và thời trang, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn và phủ sóng trên các trang bìa tạp chí danh tiếng. Sắp tới, cô sẽ tái ngộ khán giả toàn cầu qua dự án phim mới của Netflix mang tên Slowly and intensely, được nhào nặn bởi biên kịch Noh Hee Kyung. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960 - 1980, xoay quanh hành trình theo đuổi giấc mơ thành công của những con người trong thời đại đó.