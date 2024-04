Lý do thực sự khiến bạn thèm ăn đồ chiên

Đồ chiên thường chứa nhiều chất béo, muối và lượng lớn tinh bột. Vì vậy, thèm khoai tây chiên, gà rán hoặc khoai lang chiên có thể là do chúng ta đang thèm và cần ăn nhiều tinh bột, chất béo hoặc muối, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Đồ chiên thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh và ăn nhiều sẽ dễ bị viêm nhiễm PEXELS

Một số nghiên cứu cho thấy thèm đồ chiên còn có thể là do cơ thể đang không nhận đủ a xít béo omega-3, một loại chất béo lành mạnh. Thế nhưng, các món chiên thường chứa nhiều chất béo và các loại chất béo này là không lành mạnh. Ăn nhiều sẽ khiến cơ thể dễ bị viêm nhiễm. Thay vì ăn đồ chiên, mọi người nên bổ sung chất béo lành mạnh có nhiều trong các loại hạt và cá béo như cá hồi, cá ngừ.

Một nguyên nhân khác có thể gây ngạc nhiên khi chúng ta thèm ăn đồ chiên là do thừa kẽm. Một nghiên cứu của Đại học Texas Christian (Mỹ) cho thấy những người hấp thụ kẽm với hàm lượng cao hơn mức trung bình có xu hướng thèm đồ chiên hơn.

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein, chức năng miễn dịch và nhiều quá trình sinh hóa khác. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần kẽm với liều lượng nhỏ. Nếu hấp thụ quá nhiều kẽm có thể làm ức chế sự hấp thụ đồng và gây khó tiêu. Để khỏe mạnh, lượng kẽm tối đa nên nạp vào cơ thể mỗi ngày là không quá 40 mg.

Chúng ta có xu hướng thèm ăn vặt, trong đó có đồ chiên. Thiếu ngủ và căng thẳng về cảm xúc cũng có thể là nguyên nhân của tình trạng này. Đồ chiên rất ngon miệng và kích thích trung tâm khen thưởng của não, từ đó tạo cảm giác dễ chịu khi ăn.

Thỉnh thoảng, thèm đồ chiên không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, cố gắng đừng để lựa chọn ăn uống này trở thành thói quen. Nếu đồ chiên là món ăn chủ yếu trong bữa ăn thì chúng ta cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Vì chiên không chỉ phá huỷ một số chất dinh dưỡng trong thực phẩm mà còn thúc đẩy hình thành acrylamide.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết acrylamide là hợp chất hình thành từ phản ứng hóa học giữa đường và a xít amin asparagine. Về lâu dài, nạp vào cơ thể quá nhiều chất này có thể dẫn đến ung thư, theo Eat This, Not That!.