Lý do Timothée Chalamet từng mất vai phim hành động

Mặc dù Timothée Chalamet đã khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình ở Hollywood qua những bộ phim bom tấn như Dune, Wonka, Call Me by Your Name hay mới nhất là A Complete Unknown thì trong giai đoạn đầu sự nghiệp, anh đã phải nhận nhiều lời từ chối.

Timothée Chalamet đóng vai nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan trong A Complete Unknown ẢNH: IMDB

Nam diễn viên 28 tuổi cho biết anh mất vai diễn trong Maze Runner và Divergent vì không có thân hình phù hợp. Trong bài phỏng vấn cho trang bìa tạp chí Rolling Stone UK, ngôi sao tiết lộ anh từng nhắm đến vai diễn trong các bộ phim hành động khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Tuy vậy, anh liên tục bị từ chối chỉ vì vóc dáng gầy.

"Tôi luôn nhận được phản hồi kiểu như: Ồ, bạn không có thân hình phù hợp", Timothée Chalamet nhớ lại. Anh kể có lần người đại diện gọi cho anh và nói: "Chúng tôi sẽ ngừng gửi tên bạn đến những dự án lớn vì bạn không tăng cân". Lý do là vì họ quá mệt mỏi khi cứ phải nghe cùng một kiểu phản hồi.

"Tôi đã cố gắng tăng cân nhưng tôi không thể. Quá trình trao đổi chất hoặc bất cứ thứ gì đó khiến tôi không thể làm được điều đó", ngôi sao nói.

Điều này thúc đẩy Timothée Chalamet tìm đến các dự án độc lập, bao gồm Call Me by Your Name (phim mang về cho anh đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất), Lady Bird, Beautiful Boy và Little Women, bộ phim đưa anh đến với danh tiếng.

Ngôi sao phim Wonka trong bộ ảnh chụp cho tạp chí của Anh ẢNH: ROLLING STONE

"Tôi đã gõ một cánh cửa không mở được", Timothée Chalamet nói và ám chỉ đến những bộ phim hành động. "Vì vậy, tôi tìm đến một cánh cửa mà tôi nghĩ là khiêm tốn hơn, nhưng nó mang lại ý nghĩa thật sự lớn lao và mang tính nhảy vọt đối với tôi", anh chia sẻ.

Ngôi sao phim Wonka đã chứng minh tài năng trong hàng loạt phim bom tấn nổi tiếng toàn thế giới. Anh đóng chính trong hai phần phim Dune của đạo diễn Denis Villeneuve. Sắp tới, người hâm mộ tiếp tục được thưởng thức tài năng của ngôi sao 28 tuổi khi anh vào vai nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan trong A Complete Unknown (phim ra rạp vào 25.12).