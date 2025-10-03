Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lý do Tổng thống Iran đề xuất dời đô khỏi Tehran

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/10/2025 11:27 GMT+7

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng tình trạng nguồn cung nước sụt giảm nghiêm trọng tại thủ đô Tehran buộc đất nước không còn cách nào khác ngoài việc dời đô.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 2.10, Tổng thống Pezeshkian cho biết ông đã nêu ra vấn đề dời đô với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ năm 2024. Ông Pezeshkian thừa nhận đã có nhiều chỉ trích, song nhấn mạnh những khủng hoảng hiện nay đặt Iran vào tình thế không còn cách nào khác ngoài việc dời đô, The Guardian đưa tin.

Lý do tổng thống Iran đề xuất dời đô khỏi Tehran - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2.10 phát biểu trong chuyến thăm Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgan

ẢNH: IRAN INTERNATIONAL

Ông Pezeshkian cho rằng khu vực phía nam như tỉnh Hormozgan, nằm giáp bờ biển vịnh Ba Tư, có thể giúp thủ đô tiếp cận trực tiếp ra biển, phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. “Nếu chúng ta có cái nhìn khác về năng lực của khu vực này, chúng ta có thể tạo ra một khu vực rất thịnh vượng và tiên tiến”, ông nói.

Tổng thống Iran cho rằng dân số đông đúc, tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi lượng mưa giảm và nguy cơ sụt lún tại thủ đô Tehran, nằm ở phía bắc Iran, đang đặt ra những thách thức nguy cấp. Dân số tại Tehran là khoảng 10 triệu người, sử dụng đến gần 1/4 nguồn cung nước trên toàn Iran.

Lượng mưa trung bình năm 2024 tại Iran chỉ đạt 140 mm trong khi mức chuẩn là 260 mm. Dự báo năm 2025, con số này sẽ giảm còn dưới 100 mm. Nguồn cung nước từ các hồ chứa và giếng ngầm đang sụt giảm nhanh chóng, chi phí bơm và vận chuyển nước về Tehran có thể lên tới 4,6 USD cho mỗi m3.

Các hồ chứa tại Tehran vốn cung cấp 70% nguồn nước cho thủ đô. Tuy nhiên, ông Pezeshkian cho biết việc lượng mưa ít, khí hậu ấm lên khiến nước bay hơi nhanh đã làm giảm mực nước ở các hồ chứa, buộc chính quyền phải tăng cường khai thác nước ngầm. Điều này lại làm tăng nguy cơ sụt lún, có nơi sụt lún đến 30 cm mỗi năm.

“Phát triển mà không tính đến chi phí và tác động đến tài nguyên thì sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt. Những kế hoạch phát triển sẽ thất bại nếu không có sự cân bằng”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Các đời tổng thống Iran trước đây từng đưa ra kế hoạch dời đô, song đến nay chưa từng được triển khai do những bất đồng về chi phí và phản đối chính trị.

Tin liên quan

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel

Truyền thông Iran tung nhiều tài liệu và hình ảnh được cho là liên quan chương trình hạt nhân bí mật của Israel, trong đó có những hình ảnh về nơi được đồn đoán là kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông.

Indonesia ra hạn chót để 'dời đô'

Thái Lan tính chuyện dời đô

Khám phá thêm chủ đề

Iran dời đô Tehran Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận