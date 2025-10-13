Lý do Tuyền Mập rạch ròi giữa tiền bạc với tình cảm gia đình

Chia sẻ với Tuyền Mập, một khán giả kể về việc được người chị rất thân vay mượn 200 triệu đồng để làm ăn, hứa sẽ trả vốn lẫn lời. Sau 4 tháng, mọi chuyện đổ bể khi người chị này còn vay thêm người thân, tổng cộng lên đến 600 triệu đồng. Số tiền ấy, chị đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, nhưng khi con nợ bỏ trốn, chị rơi vào cảnh vỡ nợ và không còn khả năng chi trả.

Tuyền Mập là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Quan điểm của Tuyền Mập

Lắng nghe câu chuyện, diễn viên Tuyền Mập bày tỏ cảm xúc, cho rằng đây là tình huống rất thường gặp trong xã hội, minh chứng rõ ràng cho câu nói “tham thì thâm”, bởi việc vay vốn của người khác để kiếm lãi chênh lệch luôn ẩn chứa nhiều rủi ro. Theo diễn viên Tuyền Mập, người chị trong câu chuyện đã quá mạo hiểm và thiếu suy xét, khiến chính người thân của mình phải chịu hậu quả nặng nề.

“Mình dở một điều là dù tiền của mình nhưng đối với gia đình, mình cũng cần có sự chia sẻ. Nếu không, chẳng khác nào mình là một cá thể riêng trong một tập thể, tôi nghĩ như vậy là không nên”, sao phim Đất rừng phương Nam cho hay. MC Phương Uyên nhận định câu chuyện “bể nợ” tuy không quá phức tạp, nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về lòng tin và sự cẩn trọng trong các mối quan hệ tài chính. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây là bài học cảnh báo để chúng ta lường trước rủi ro, đặc biệt là với người có mối quan hệ thân thiết với mình”, cô nói.

MC Phương Uyên kể lại câu chuyện của một khán giả nữ thường chọn gửi tiền về nhờ mẹ ruột giữ hộ. Thế nhưng đến khi cần chi phí để mua xe, cô xin lại thì mẹ liên tục né tránh. Sau cùng, người mẹ bật khóc trách ngược con gái vì dám hỏi tiền, rồi thú nhận đã dùng toàn bộ số tiền con gửi để chơi hụi với hy vọng sinh lời, nhưng không may mất sạch. Điều này khiến cô con gái không biết nên giận mẹ hay trách bản thân.

Tuyền Mập nêu quan điểm về việc con gái giao hết tiền cho mẹ ruột giữ rồi mất sạch Ảnh: BTC

Diễn viên Tuyền Mập chia sẻ rằng nếu ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ cũng chỉ biết thở dài. Theo nữ diễn viên, tiền mất có thể kiếm lại, điều quan trọng là rút kinh nghiệm và không lặp lại sai lầm cũ. Sao nữ 8X thẳng thắn nêu quan điểm: “Việc làm tiếp theo là cố gắng làm ra tiền và tự giữ lấy, phần nào cho mẹ thì cho, còn phần nào để tích lũy cho bản thân là phải tự giữ. Những gì thuộc về bản thân thì phải quản lý”.

Tuyền Mập nói thêm cô may mắn khi được lớn lên trong một gia đình mà các thành viên luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, lòng tin của nữ diễn viên đối với đấng sinh thành gần như tuyệt đối. MC Phương Uyên bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng trong câu chuyện này, không ai hoàn toàn đúng hay sai. Người mẹ có lỗi vì giấu con, nhưng cũng là nạn nhân của lòng tin sai chỗ, còn người con thì mất tiền và mất cả niềm tin. Theo nữ MC, điều cần thiết lúc này là học cách lên kế hoạch tài chính, biết giới hạn lòng tin và giữ lại cho mình một khoảng an toàn.

Khép lại chương trình, Tuyền Mập cho rằng cả hai câu chuyện đều bắt nguồn từ lòng tin giữa những người thân thiết nhất. Cô nêu quan điểm: “Chuyện tình cảm là thứ không thể đong đo được, nhưng đối với tiền bạc cần có sự rạch ròi rõ ràng, cũng như mình phải sòng phẳng thì mới vui vẻ, không làm mất đi tình cảm”.