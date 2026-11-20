Hãng lữ hành hàng đầu Úc Luxury Escapes vừa phát hành danh sách Lux List thường niên, dự báo xu hướng du lịch trong năm tới, được tờ news.com.au dẫn lại. Để tìm ra điểm đến được ưa chuộng nhất, công ty du lịch này đã phân tích dữ liệu đặt phòng và tìm kiếm của riêng mình, kết hợp với một số nghiên cứu người tiêu dùng...

Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Úc vào năm sau Ảnh: Nhật Thịnh

Vị trí số một là Nhật Bản, đứng đầu năm thứ ba liên tiếp, trở thành điểm đến được người Úc mong muốn nhất. Kỷ lục 1,05 triệu người Úc đến thăm Nhật trong năm 2025 và con số dự báo cao hơn trong năm nay. "Tỷ giá đô la Úc so với yen Nhật rất đáng chú ý, vì vậy bạn có thể nhận được giá trị tuyệt vời cho số tiền bỏ ra, đặc biệt là trong lĩnh vực ăn uống, vốn thực sự rất rẻ", ông Adam Schwab, Giám đốc điều hành Luxury Escapes nhấn mạnh.

Vị trí thứ hai là Canada. Theo Lux List, người Úc sẽ từ bỏ điểm đến Mỹ để đến với nước láng giềng phía bắc vào năm 2027. Ông Schwab cho biết Canada có giá cả phải chăng hơn nhiều so với các điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ, và nói thêm rằng có rất nhiều điều du khách có thể thấy và làm ở đó.

Giữ vị trí thứ ba là Việt Nam. Số lượng người Úc đến thăm Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, với hơn 548.000 người đến đây vào năm 2025, và con số 10 tháng năm 2026 đã vượt cả năm ngoái khi đạt gần 550.000 lượt khách, tăng hơn 21%. Luxury Escapes dự đoán Việt Nam sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn khác vào năm 2027 đối với du khách Úc. Nếu bạn chưa từng đến trước đây, ông Schwab cho biết một số hoạt động không thể bỏ qua là thử nhiều món ăn đường phố và du ngoạn quanh vịnh Hạ Long. "Những chiếc thuyền buồm ở vịnh Hạ Long đã được thay thế bằng du thuyền hạng sang năm sao. Đây là điểm đến tuyệt vời", ông nói. Đồng thời, chi phí ở Việt Nam cũng rất phù hợp, là lựa chọn hàng đầu cho người Úc trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay ở xứ kangaroo.

Khi được hỏi về trải nghiệm yêu thích nhất của mình ở Việt Nam, du khách có tên David Koch chia sẻ: "Ở TP.HCM, những chiếc xe Vespa cổ điển có thể đưa bạn cùng hướng dẫn viên tham gia tour ẩm thực và đi vòng quanh các chợ đường phố đầy bất ngờ". Trong khi đó, du khách Jessica Rowe nói với news.com.au rằng vì là người hảo ngọt, cô rất thích cà phê Việt Nam được pha với sữa đặc. "Một trong những nơi tôi thích nhất là Hội An. Con gái tôi, Allegra, sắp có buổi dạ hội và chúng tôi đến một tiệm may địa phương ở đó, cho họ xem hình ảnh bộ trang phục mơ ước của con bé, và người thợ may tuyệt vời đã may cho con bé một chiếc váy và áo vô cùng xinh đẹp", Rowe kể.