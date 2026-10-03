Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron khuấy động phim châu Á tháng 10

Lý Hiện bước vào cuộc đấu với giới lừa đảo

Tôi không phải đại sư đánh dấu màn kết hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng trong câu chuyện chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi là một thầy bói của tác giả Dịch Chi.

Phim lấy bối cảnh thời Dân quốc, xoay quanh Thượng Quan Thành Minh do Lý Hiện thủ vai, thiếu gia của một gia đình phú thương. Bất chấp sự phản đối của cha và lời tiên đoán từ một thầy bói mù, Thành Minh quyết định cưới đào hát Giang Phi Yến do Lý Nhất Đồng thủ vai.

Không lâu sau hôn lễ, những người thân trong gia đình Thành Minh liên tiếp gặp biến cố. Trong quá trình tìm hiểu sự việc, anh phát hiện phía sau là Thiên Tướng phái, một tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo. Thay vì đối đầu trực diện, Thành Minh học các thủ thuật giang hồ từ Kim Bất Hoán do Ngô Cương thủ vai, sau đó dùng chính những chiêu thức này để giăng bẫy đối phương.

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng lần lượt vào vai Thượng Quan Thành Minh và Giang Phi Yến trong Tôi không phải đại sư ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Câu chuyện vì vậy liên tục đặt các nhân vật vào những màn đánh lừa và đấu trí. Thành Minh cũng phải đối diện với Giang Phi Yến, người bề ngoài là đào hát nhưng thực chất có liên hệ với Thiên Tướng phái.

Vai diễn lần này đưa Lý Nhất Đồng rời khỏi hình ảnh ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành một nhân vật khó đoán, đứng giữa tình cảm và những bí mật chưa được hé lộ.

Cha Tae Hyun nghe chuyện đời trên chuyến taxi

Khác với không khí đấu trí của Tôi không phải đại sư, Chuyến xe tâm tình lựa chọn nhịp kể nhẹ nhàng hơn.

Cha Tae Hyun vào vai tài xế Go, người gặp gỡ những hành khách mang theo câu chuyện riêng trên mỗi chuyến xe. Mỗi tập phim tập trung vào một vị khách. Trong số đó có Yeon Woo do Lee Jae In thủ vai, cô gái làm thêm trong bộ đồ thú bông tại công viên giải trí; Gye Hyang do Lim Se Mi thủ vai, người thường chạy bộ một mình bên sông Hàn vào ban đêm; hay Young Ran do Ye Ji Won thủ vai, nữ diễn viên từng nổi tiếng nhưng dần bị công chúng lãng quên.

Cha Tae Hyun hóa thân thành tài xế Go trong Chuyến xe tâm tình, người lắng nghe câu chuyện của các hành khách trên mỗi chuyến xe ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Tài xế Go chủ yếu lặng lẽ cầm lái, lắng nghe và bật bài hát mà hành khách yêu cầu. Âm nhạc trở thành một phần quan trọng trong cách kể chuyện. Mỗi tập gắn với một ca khúc khác nhau, trải dài qua nhiều thế hệ nhạc Hàn với các nghệ sĩ như Nami, Yoon Sang, Lee Juck, Deux, Hyukoh hay The Black Skirts.

Băng cassette, CD và đĩa than cũng xuất hiện xuyên suốt, gợi lại thói quen nghe nhạc trước khi các nền tảng trực tuyến trở nên phổ biến.

Chuyến xe tâm tình được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Lee Mose và là dự án hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tate Myron đối đầu cô gái dùng massage để báo thù

Liệu pháp chết người khai thác đề tài hành động, báo thù với chất liệu gắn với kỹ thuật massage truyền thống của Thái Lan. Trong phim, các kỹ thuật tác động lên cơ thể không chỉ xuất hiện như một phương pháp chăm sóc sức khỏe mà còn được đưa vào những tình huống đối đầu.

Nhân vật trung tâm là Hattha do Charlette Wasita thủ vai, cô gái Phuket tốt nghiệp y học cổ truyền Thái Lan. Nhân vật luyện yoga và “ruesi dat ton”, một phương pháp vận động, kéo giãn cơ thể truyền thống của Thái Lan.

Sau khi cuộc sống bị đảo lộn bởi một thế lực ngầm, Hattha sử dụng những kiến thức mình có để chống trả và tìm lại công bằng. Đối đầu với cô là Phat do Tate Myron thủ vai, người thành thạo súng và cận chiến. Nhiệm vụ đặt Phat vào phía đối nghịch với Hattha, nhưng mối quan hệ giữa hai nhân vật dần trở nên phức tạp khi anh vừa phải thực hiện nhiệm vụ, vừa muốn bảo vệ cô.

Tate Myron vào vai Phat, nhân vật thành thạo súng và cận chiến trong Liệu pháp chết người ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Đây là lần đầu Tate Myron và Charlette Wasita đóng chung. Cả hai đều mang hai dòng máu. Tate Myron là con lai Thái Lan - Anh, sinh tại Ireland, trong khi Charlette Wasita mang hai dòng máu Thái Lan - Đức và sinh tại Bangkok.

Charlette bước vào lĩnh vực diễn xuất từ nhỏ. Tate Myron bắt đầu hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2020 trước khi chuyển sang diễn xuất, trong đó có loạt phim XYZ.

Ba bộ phim lên sóng đầu tháng 10 cho thấy những hướng khai thác khác nhau của truyền hình châu Á, từ thế giới bói toán và đấu trí thời Dân quốc, những câu chuyện đời thường trên xe taxi đến hành trình báo thù mang màu sắc văn hóa Thái Lan.