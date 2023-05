Lý Hùng song ca cùng Ngọc Sơn khiến khán giả thích thú

Quán quân So you think you can model 2023 - ca sĩ nhí Phong Thiên thể hiện hai ca khúc Như hoa mùa xuân, Những điều cha dạy. Không chỉ hát, em còn trổ tài vũ đạo trên sân khấu. Bận rộn với các dự án song Phong Thiên vẫn sắp xếp thời gian để ưu tiên cho việc học nên được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật