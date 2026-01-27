Lý Hương kể chuyện đóng phim thập niên 1990 với sao Hồng Kông

Không chỉ khơi dậy ký ức của thế hệ khán giả từng xếp hàng dài trước rạp, những thước phim này còn chinh phục cả người xem trẻ tuổi bởi tiết tấu kịch tính, những pha hành động chân thật và đặc biệt là hình ảnh nữ diễn viên Lý Hương mạnh mẽ, cá tính trên màn ảnh.

Lý Hương sánh vai với sao Hồng Kông thập niên 1990

Lý Hương bên các sao phim Hồng Kông như Mạc Thiếu Thông (trái) và Tiền Tiểu Hào Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ba thập niên trước còn nhiều hạn chế về kỹ thuật lẫn kinh phí, việc các bộ phim hành động có quy mô lớn, quy tụ cả diễn viên Việt Nam và Hồng Kông là điều hiếm hoi. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lý Hương trong loạt phim hợp tác quốc tế thời điểm đó càng trở thành dấu ấn khó quên. Nhiều khán giả khi xem lại đã không ngần ngại gọi cô bằng danh xưng từng gắn liền với tên tuổi mình: “đả nữ đời đầu của màn ảnh Việt”.

Những đoạn trích phim do chính nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội liên tục đạt hàng trăm nghìn lượt xem, kèm theo vô số bình luận bày tỏ sự xúc động. Không ít người nhắc lại ký ức chen chân mua vé, hồi hộp chờ đến suất chiếu tối, khi mỗi tác phẩm của Hãng phim Lý Huỳnh ra mắt đều tạo nên “cơn sốt” phòng vé. Chia sẻ về làn sóng hoài niệm bất ngờ này, Lý Hương không giấu được sự xúc động.

“Thật sự là rất hạnh phúc. Tôi không ngờ những bộ phim hành động võ thuật mình tham gia cách đây nhiều năm như Kế hoạch 99 hay Phi vụ Phượng Hoàng, do Hãng phim Lý Huỳnh của ba tôi sản xuất và kết hợp với các diễn viên Hồng Kông, lại có thể ‘sống lại’ mạnh mẽ đến vậy trên mạng xã hội. Khi thấy khán giả trẻ lẫn khán giả từng xem phim ngày xưa đều dành nhiều lời khen, vẫn còn nhớ đến mình, với tôi đó là niềm hạnh phúc rất lớn của một người nghệ sĩ”, sao nữ bộc bạch.

Lý Hương xúc động khi các bộ phim do Hãng phim Lý Huỳnh của ba nữ diễn viên sản xuất được "sống lại" sau nhiều thập niên

Ảnh: NVCC

Em gái "ông vua phòng vé" Lý Hùng cho biết, ở thời điểm đó, việc làm phim không hề dễ dàng. Điều kiện quay còn thiếu thốn, nhiều cảnh hành động nguy hiểm phải tự thực hiện, không có kỹ xảo hỗ trợ như hiện nay. Tuy nhiên, chính sự chân thật ấy lại tạo nên sức hút lâu bền cho phim. “Ngày xưa anh chị em nghệ sĩ làm nghề bằng tất cả tâm huyết. Có những cảnh đánh nhau, rượt đuổi rất nguy hiểm nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành cho trọn vẹn. Khi quay xong, ai cũng mệt rã rời nhưng vui vì đã cống hiến hết mình”, cô nhớ lại.

Nhiều khán giả tò mò về mức cát sê của Lý Hương thời điểm đó, khi cô là gương mặt “ăn khách” của dòng phim hành động. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết so với hiện tại thì không thể so sánh, nhưng ở thời điểm đó, được tham gia những dự án lớn và được công chúng yêu mến đã là phần thưởng quý giá. “Cát sê lúc đó không cao như bây giờ đâu. Nhưng quan trọng nhất là được khán giả đón nhận, được sống với đam mê. Thời đó, mọi người làm nghề bằng trái tim, chứ không đặt nặng chuyện tiền bạc”, cô nói.

Chính tinh thần ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một Lý Hương mạnh mẽ, dấn thân hết mình cho từng vai diễn. Lợi thế của cô là được học võ từ năm 10 tuổi tại võ đường của ba - NSND Lý Huỳnh. Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Lý Hương có thể tự thực hiện nhiều pha hành động khó, từ đánh tay không, sử dụng binh khí đến các màn rượt đuổi tốc độ cao.

Trân trọng danh xưng 'đả nữ đời đầu của màn ảnh Việt'

Nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng khi được khán giả gọi là "đả nữ đời đầu của màn ảnh Việt" Ảnh: NVCC

“Khi khán giả gọi tôi là ‘đả nữ đời đầu của màn ảnh Việt’, tôi rất trân trọng. Đó là tình cảm mà mọi người dành cho mình sau nhiều năm. Tôi không bao giờ tự nhận điều đó, nhưng nghe vậy thì thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ vì được học võ từ nhỏ nên khi đóng phim hành động, tôi có thể di chuyển nhanh, ra đòn dứt khoát hơn”, Lý Hương chia sẻ.

Một trong những điểm đặc biệt khiến loạt phim này càng được chú ý chính là việc Lý Hương từng sánh vai cùng nhiều ngôi sao lớn của điện ảnh Hồng Kông như Mạc Thiếu Long, Lê Tư, Tiền Tiểu Hào… Đây là điều hiếm hoi với diễn viên Việt Nam ở thời điểm đó. “Được đóng chung với các ngôi sao Hồng Kông là một dấu mốc rất lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi học được rất nhiều từ họ, nhất là tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự nghiêm túc với vai diễn. Khi đứng chung khung hình, tôi luôn nhắc mình phải cố gắng hết sức, không chỉ cho bản thân mà còn cho phim Việt”, cô kể.

Sau giai đoạn hoàng kim, Lý Hương dần rút lui khỏi màn ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình Ảnh: NVCC

Theo Lý Hương, dù khác biệt về ngôn ngữ, các diễn viên quốc tế vẫn rất thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong quá trình quay. Những ngày làm việc trên phim trường vừa áp lực nhưng cũng đầy kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh yếu tố hợp tác quốc tế, thành công của các bộ phim còn gắn liền với cái tên Hãng phim Lý Huỳnh, hãng phim tư nhân đầu tiên hoạt động theo mô hình gia đình tại Việt Nam. NSND Lý Huỳnh cùng các con đã tạo dựng nên một “đế chế phim hành động” suốt nhiều năm liền.

Ba cô, NSND Lý Huỳnh cùng anh trai Lý Hùng điều hành hãng phim, anh Lý Sơn đảm nhiệm vai trò đạo diễn của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nước mắt học trò, Qua mùa giông bão. Mẹ cô phụ trách tài chính và phát hành, còn Lý Hương vừa tham gia đóng phim, vừa hỗ trợ công việc hậu trường.

Kế hoạch đón tết của Lý Hương tại Việt Nam

Sau thời gian sống ở xứ người, con gái của nữ diễn viên hiện đã về Việt Nam Ảnh: NVCC

Sau giai đoạn hoàng kim, Lý Hương dần rút lui khỏi màn ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình. Dù nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn trẻ, cô chủ động từ chối vì cảm thấy vai diễn chưa thật sự phù hợp hoặc không còn đủ thời gian dành trọn tâm huyết như trước. Tuy nhiên, trước mong mỏi của đông đảo khán giả, nữ diễn viên không loại trừ khả năng tái xuất. “Mỗi lần nhắc đến những bộ phim cũ là tôi lại nhớ đến ba. Đó là cả một quãng đời đẹp, đầy nỗ lực và tự hào. Nếu có duyên và gặp được vai diễn phù hợp, tôi sẵn sàng trở lại. Quan trọng là kịch bản phải hay và vai diễn phải khiến mình rung động”, cô nói.

Chia sẻ thêm về kế hoạch đón tết, Lý Hương cho biết năm nay gia đình cô sẽ quây quần bên mẹ. Con gái cô cũng đã về Việt Nam để sum họp cùng gia đình trong dịp đầu năm mới. “Tết với tôi bây giờ đơn giản lắm, chỉ cần được ở bên mẹ, bên con và các anh chị em trong nhà. Đó là điều bình yên và quý giá nhất”, cô nói.

