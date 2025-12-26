Lý Hương: 'Sau 12 năm con gái đã về ở với tôi'

Lý Hương cứ ngỡ khán giả đã quên mình

* Xin chào diễn viên Lý Hương, đây là một trong những lần hiếm hoi chị diễn thời trang, cảm xúc của chị như thế nào?

- Diễn viên Lý Hương: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự và vui vì được anh Võ Việt Chung mời tham gia show thời trang. Đây là chương trình kỷ niệm hành trình 30 năm của Võ Việt Chung, anh là người rất nổi tiếng và tài hoa. Chúng tôi quen biết nhau gần 30 năm, từ thời tôi đi thi thời trang và đoạt giải người đẹp thời trang của thành phố. Hai anh em rất thân thiết với nhau và khi anh Chung ngỏ lời mời thì tôi nhận lời ngay.

Lý Hương hạnh phúc khi khán giả vẫn nhận ra mình ẢNH: NVCC

* Cuộc sống hiện tại của Lý Hương như thế nào?

- Tôi vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi đang sống chung nhà với anh trai Lý Hùng để chăm sóc cho mẹ. Sau khi ba của chúng tôi qua đời, tất cả tình cảm của hai anh em đều dành cho mẹ. Cuộc sống của tôi hiện tại rất bình yên và không có nhiều xô bồ.

* Chị có thể chia sẻ một chút về con gái của mình không?

- Con gái của tôi tên là Jessica Lý, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuy nhiên, khi về Việt Nam thì con gái của tôi vẫn thấm nhuần những phong tục của quê hương. Trong những dịp đặc biệt, Jessica rất thích mặc áo dài vì nó tôn lên được vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Mỗi dịp tết đến xuân về, gia đình của Lý Hương đều chọn mặc áo dài vì đối với chúng tôi trang phục này là một niềm tự hào của dân tộc Việt.

Ngoài ra, mỗi khi về nước đúng dịp tết thì tôi luôn dẫn con đi chợ hoa và mua những món đồ truyền thống. Mỗi khi tôi chia sẻ về những phong tục tập quán của người Việt thì con gái rất thích, đặc biệt là thích được lì xì vì ở bên Mỹ không có chuyện này.

* Cách đây hơn 20 năm, chị là gương mặt được nhiều người ngưỡng mộ nhưng chị bất ngờ tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ, khi đó chị có cảm thấy hụt hẫng không?

- Có chứ, lúc nào tôi cũng nhớ về Việt Nam. Vì từ khi 8 - 9 tuổi, tôi đã hoạt động nghệ thuật, đi hát, đóng phim chung với anh Lý Hùng, đi biểu diễn thời trang và từng vào top 5 Hoa hậu Thời trang 1991 nên tôi rất đam mê nghề. Đến khi qua Mỹ, trở thành một bà nội trợ nên tôi rất buồn và nhớ nghề. Tôi có hụt hẫng một thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi về Việt Nam tôi tìm lại được niềm vui vì được mọi người thương mến. Đặc biệt là gia đình Lý Hương, ai cũng thương yêu, che chở và dang rộng vòng tay đón mình quay trở lại sau nhiều thăng trầm.

Tôi được đón tiếp và gặp lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ, ai cũng thương yêu mình. Điều hạnh phúc nhất của tôi là được các anh chị em luôn nhớ tới mình, có show là cứ gọi cho tôi. Hơn thế nữa, khán giả không hề quên tôi, mỗi khi tôi xuất hiện là khán giả nhớ ngay dù tôi đã vắng bóng một thời gian quá lâu. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì được nhớ đến là một điều tuyệt vời với một nghệ sĩ.

Lý Hương từng hợp tác với diễn viên Mạc Thiếu Thông trong phim Kế hoạch 99 ẢNH: NVCC

Con gái Lý Hương đam mê nghệ thuật

* Trải qua bao nhiêu năm chị mới quen với cảm giác mình là một người bình thường, không còn là một ngôi sao nữa?

- Cũng gần 10 năm tôi mới quen được cảm giác đó, nhưng khi trở lại với sân khấu thì "ngọn lửa" nghệ thuật của mình lại sôi sục. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu lòng yêu nghề của một người nghệ sĩ rất mãnh liệt, khi "máu nghề" trỗi dậy rồi thì mình không kìm lại được. Dẫu ở Mỹ có những trung tâm ca nhạc nhưng tôi không tham gia biểu diễn mà tôi chỉ góp mặt trong những chương trình, hoạt động từ thiện của nhà thờ. Tôi là trưởng ban văn nghệ của nhà thờ và có mời những nghệ sĩ đến biểu diễn như Hồng Đào, Quang Minh, Carol Kim, Nguyễn Cao Kỳ Duyên... Các anh chị đó đều là đồng nghiệp thân thiết của tôi nên khi tôi mời thì họ luôn sẵn lòng.

Con gái "xinh như hoa hậu" của Lý Hương ẢNH: NVCC

* Lý Hương nghĩ như thế nào nếu con gái tham gia cuộc thi hoa hậu?

- Rất nhiều người đề nghị tôi cho con tham gia vào con đường nghệ thuật và con gái tôi cũng rất thích. Bạn bè động viên tôi nên cho con đi thi hoa hậu. Jessica Lý sinh năm 2001 và tốt nghiệp trường Advanced Beauty College tại bang California, Mỹ. Con gái của tôi có một số năng khiếu như nhảy, ca hát và thành thạo những kỹ năng về trang điểm. Đối với tôi, nếu con thích đi thi hoa hậu thì tôi và cả anh Lý Hùng đều ủng hộ.

* Hiện tại, niềm vui trong cuộc sống của chị là gì?

- Kinh tế của tôi đã ổn định và quan trọng nhất là tôi được ở bên cạnh mẹ. Đặc biệt, sau 12 năm con gái đã trở về ở với tôi, chúng tôi được đoàn tụ và sống cùng nhau. Mỗi ngày hai mẹ con luôn trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống như hai người bạn thân vậy. Bây giờ, Jessica đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn nên thấu hiểu và cảm thông cho mẹ. Hơn thế nữa, con gái rất ngoan và có trái tim nhân ái nên thích theo tôi đi từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Jessica còn trích một khoản tiền cá nhân để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cùng tôi, đó là điều khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy nên, tôi cũng không mong muốn điều gì khác hơn nữa.

* Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Lý Hương!