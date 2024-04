Chiều 17.4.2024, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an thành phố Sơn La (tại tỉnh Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, bắt 2 nghi phạm về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.



Ly kỳ 2 vụ án ma túy: Vợ bị bắt, chồng bỏ trốn | 61 tuổi cầm dao đi bán ma túy

Theo đại diện Công an tỉnh Sơn La, thời điểm ra quân, ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm Lò Văn Phát (61 tuổi, trú xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), thu giữ 6.510 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng hơn 700 gram, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 1 con dao.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Lò Văn Phát khai nhận đã mua số ma túy này của một người tên Sộng A Hông với giá 20 triệu đồng. Khi ông Phát mang số ma túy đến khu vực Tổ 6 (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) để bán thì bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sộng A Hông (32 tuổi, trú xã Mường Hung, huyện Sông Mã), là người đã bán ma túy cho nghi phạm Lò Văn Phát.

Công an thành phố Sơn La đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Nghi phạm Lò Văn Phát TRẦN CƯỜNG

Ở một diễn biến khác, Công an thành phố Hà Nội cũng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do 2 vợ chồng chủ mưu. Đáng nói, trong quá trình phá án, người vợ thì bị bắt, còn người chồng đã bỏ trốn đến tận tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong chiều 17.4, đại diện Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc.

Trước đó, khoảng tháng 1.2024, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nhận thông tin về ổ nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng đại lý với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội do bị can Nghiêm Thị Hường (38 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Qua trinh sát, ban chuyên án xác định bị can này sống tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) cùng chồng là bị can Vũ Hoàng Hải (43 tuổi) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Cảnh sát xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, nhiều thủ đoạn đối phó với công an.

Nghiêm Thị Hường và Vũ Hoàng Hải NGUYỄN BÍCH

Với vai trò cầm đầu, bị can Nghiêm Thị Hường móc nối với nhiều đối tượng trên địa bàn để hoạt động. Bị can này mua ma túy với số lượng lớn, sau đó chia nhỏ và chuyển cho các "chân rết" để bán lẻ.

Các "chân rết" sẽ dùng xe máy di chuyển với tốc độ cao nhằm hạn chế sự giám sát của lực lượng chức năng, để đi bán ma túy cho khách.

Bị can Nguyễn Minh Trường (33 tuổi, là người ở cùng chỗ với vợ chồng Nghiêm Thị Hường) cũng tham gia mua bán trái phép chất ma túy, giúp sức tích cực cặp vợ chồng này.

Vào cuộc phá án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19.3.2024, tại khu vực phường Văn Miếu (ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), ban chuyên án đã bắt quả tang bị can Nguyễn Minh Trường đang mang ma túy đi bán lẻ, thu giữ 5,17 gram ma túy methamphetamine, 1 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Trường, công an phát hiện, thu giữ hơn 16 kg ma túy các loại, gồm: 9 bánh heroin, hơn 138 gram heroin, hơn 13 kg ma túy tổng hợp và 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Minh Trường khai nhận số ma túy bị thu giữ là của vợ chồng Nghiêm Thị Hường, giao cho Trường để bán cho khách lẻ.

Tiền lãi thì bị can Trường sẽ giữ lại còn tiền gốc chuyển cho bị can Nghiêm Thị Hường.

Trong quá trình bắt giữ vợ chồng bị can Nghiêm Thị Hường, bị can Vũ Hoàng Hải (là chồng của Hường) đã bỏ trốn.

Khoảng 20 giờ ngày 28.3, ban chuyên án đã bắt giữ bị can này khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội hiện đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định.