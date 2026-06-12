Ly kỳ khi Mỹ chi 750.000 USD để sơ tán một du khách kẹt ở đảo xa

Du khách này từng ở trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan trong tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh hantavirus chết người vào tháng 4. Bà sau đó đã rời du thuyền đến lãnh thổ biệt lập đảo Pitcairn của Anh thông qua Tahiti, theo hai quan chức Mỹ và tài liệu nội bộ của chính phủ mà hãng tin AP thu được. Cả hai đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về một trường hợp y tế được luật bảo mật của Mỹ quy định.

Nỗ lực tốn kém để đón người phụ nữ này đã làm tăng thêm chi phí cho các cuộc sơ tán khẩn cấp đối với các nhà ngoại giao và công dân Mỹ từ Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran cũng như các công tác chuẩn bị cho các cuộc sơ tán có thể xảy ra từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Ngân sách này được gọi là "Quỹ K", hiện đã xuống mức thấp nhất trong 7 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể trong trường hợp của người phụ nữ trên đảo Pitcairn nhưng cho rằng "khi một người Mỹ gặp nguy hiểm ở nước ngoài và không thể tiếp cận phương tiện vận chuyển thương mại, Bộ Ngoại giao sẽ tìm cách cung cấp sự hỗ trợ thích hợp để đưa họ về Mỹ hoặc đến một địa điểm an toàn khác".

Du khách từng ở trên du thuyền MV Hondius - tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh hồi tháng 4 ẢNH: AP

Sau khi người phụ nữ rời khỏi du thuyền bị dịch bệnh hoành hành, bà bị mắc kẹt trên đảo Pitcairn, một hòn đảo chỉ có khoảng 50 cư dân, không có sân bay và rất ít phương tiện đường biển để rời đi.

Vấn đề càng phức tạp hơn khi chính quyền Anh đã khẩn cấp yêu cầu sự trợ giúp của Mỹ trong việc sơ tán người phụ nữ khỏi hòn đảo, vốn là lãnh thổ của họ. Nhưng những nỗ lực ban đầu nhằm đưa bà đến Tahiti, một thuộc địa của Pháp, cách Pitcairn khoảng 2.160 km - hay một chuyến đi biển kéo dài 30 giờ - đã bị chính quyền Polynesia thuộc Pháp từ chối. Họ không cho phép bà nhập cảnh vì đã không khai báo việc mình bị phơi nhiễm khi quá cảnh qua hòn đảo này trên đường đến Pitcairn.

Mỹ đang vận chuyển nữ du khách này, người không có triệu chứng bệnh, từ Pitcairn đến đảo Phục Sinh, một địa điểm xa xôi khác ở Thái Bình Dương cách đó khoảng 2.253 km, thuộc lãnh thổ của Chile và có các chuyến bay thẳng đến Santiago, để bà có thể trở về Mỹ điều trị nếu cần. Quá trình đó phải mất nhiều tuần để sắp xếp. Tài liệu của chính phủ Mỹ, được hai quan chức xác nhận là chính xác, cho biết việc chuyển người phụ nữ từ Pitcairn cuối cùng được sắp xếp thông qua du thuyền "Titaina Explorer" thuộc sở hữu của một người Pháp giàu có đang khám phá ở Nam Thái Bình Dương.

Pitcairn không có sân bay và chỉ có đường biển hạn chế. Các quan chức cho biết người phụ nữ này không có quan hệ chính trị hay người nổi tiếng nào và họ không biết chính xác khi nào bà sẽ trở về Mỹ. Các trang web theo dõi hàng hải cho thấy tàu Titanic Explorer đã rời đảo Pitcairn vào ngày 5.6. Chuyến đi đến đảo Phục Sinh có thể mất đến 10 ngày tùy thuộc vào tốc độ của tàu và thời tiết.