Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng mới đây thông báo đến các Viện KSND địa phương trong khu vực, để rút kinh nghiệm chung liên quan đến một vụ án hình sự về tai nạn xe ô tô gây hậu quả chết người.



Muốn cứu người nhưng lại gây chết người

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 16.3.2021, ông N.Q.C (thông tin đã được mã hóa) điều khiển xe ô tô chở theo 4 người, trong đó có N.T.D, đi ăn khuya. Cùng lúc, bà H.T.A là vợ ông C., liên tục gọi điện thoại trách móc chồng.

Ly kỳ vụ lùi xe ô tô để cứu vợ nhưng lại tông chết chồng ẢNH MINH HỌA

Khi đến gần quán ăn, ông C. thấy bà A. đang ngồi trên xe mô tô ven đường, liền điều khiển ô tô tông thẳng về phía vợ mình, làm cho bà A. và chiếc xe mô tô ngã xuống đường, chân phải bà Đ. bị kẹt giữa xe mô tô và phía trước xe ô tô.

Tiếp đó, ông C. để xe ô tô nổ máy, bước xuống khỏi xe, đi đến chỗ bà A. rồi dùng tay chân đánh, đá vợ. Thấy vậy, D. và một số người trong quán ăn chạy ra can ngăn.

D. dùng tay kéo chân của bà A. ra nhưng không kéo được, bèn nói to "có ai biết lái xe ô tô không, lùi giùm cái xe để lấy chân vợ anh C. ra", nhưng không ai ở hiện trường biết lái xe.

Trước tình thế cấp bách, dù không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, D. vẫn liều lên xe ô tô của ông C., điều khiển xe lùi về phía sau rồi dừng lại, với mục đích giúp bà A. thoát ra.

Nhờ chiếc ô tô lùi lại, bà A. đứng dậy được và tiếp tục xô xát với chồng ở phía trước đầu xe ô tô. Đúng lúc, vì D. không tắt máy nên chiếc ô tô tự di chuyển chậm về phía 2 vợ chồng đang đứng.

Do mất bình tĩnh, D. dùng chân phải đạp mạnh chân ga làm xe ô tô tăng tốc lao về phía trước, tông trúng vợ chồng ông C., cuốn ông vào gầm xe và kéo lê 18 mét. Hậu quả, ông C. tử vong, bà A. bị thương nhẹ.

Tháng 7.2021, N.T.D bị Viện KSND thị xã HN, tỉnh BĐ truy tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a, b khoản 2 điều 260 bộ luật Hình sự, khung hình phạt 3 - 10 năm tù.

Hai tháng sau, TAND thị xã HN mở phiên tòa sơ thẩm, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt D. 30 tháng tù về tội danh nêu trên. D. kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tháng 1.2022, TAND tỉnh BĐ mở phiên phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của D. bằng việc sửa bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo phạm tội vô ý làm chết người chứ không phải tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và xử phạt 10 tháng tù.

Vô ý làm chết người hay vi phạm quy định giao thông?

Đến tháng 12.2022, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh BĐ để xét xử lại theo hướng thay đổi tội danh và xem xét kháng cáo của N.T.D.

Tháng 2.2023, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Thông qua vụ án trên, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng TAND tỉnh BĐ đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án.

Theo cơ quan này, có đủ căn cứ để xác định bị cáo D. đã thực hiện hành vi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông gây tai nạn làm chết người, vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, chứ không phải tội vô ý làm chết người.

Hơn nữa, D. điều khiển xe ô tô tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia với nồng độ cồn 0,47mg/1 lít khí thở. Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử D. theo điểm a, b khoản 2 điều 260 bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh BĐ cho rằng bị cáo D. điều khiển xe ô tô không nhằm mục đích tham gia giao thông mà là để cứu người, nhưng do thực hiện thao tác không đúng nên đã vô ý đâm vào bị hại khiến tử vong; hậu quả chết người nằm ngoài ý thức chủ quan của D., nên xét xử bị cáo về tội vô ý làm chết người. Tuy nhiên, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận định quan điểm này là không đúng, vì như đã phân tích ở trên.