Khởi tố bị can lái xe Mercedes tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Duy Bình (51 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ô tô Mercedes do ông Bình điều khiển CACC

Bị can Bình là trưởng phòng giao dịch một ngân hàng TMCP đóng trên địa bàn H.Diên Khánh đã lái xe Mercedes tông chết người vào ngày 3.3. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong, ông Bình không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Trước đó, ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 3.3.



Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3.3, ô tô Mercedes màu đen do ông Ngô Duy Bình điều khiển lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ H.Diên Khánh về TP.Nha Trang). Khi tới xã Diên An, H.Diên Khánh, xe của ông Bình va chạm với gia đình ông G.G (quốc tịch Canada) đang đi trên xe máy. Hậu quả, bà Đoàn Thị V.A (vợ ông G.G) tử vong, ông và con gái may mắn sống sót.

Tại hiện trường, công an thu giữ ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu đất của ô tô, mặt trong ốp gương có in logo của hãng xe Mercedes và chữ số A3159436 WZ1.