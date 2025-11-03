Lý Nhã Kỳ mặc gợi cảm tại sự kiện, tiết lộ về vai trò mới

Sự kiện khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM diễn ra hôm 2.11, quy tụ nhiều sao Việt tham dự, trong đó có Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, người đẹp Nam Em - Nam Anh…

Lý Nhã Kỳ đọ sắc cùng dàn người đẹp như Ngọc Châu, Phương Linh, Cẩm Ly tại sự kiện Ảnh: NTC

Trong đó, sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ được nhiều người quan tâm. Trên thảm đỏ, diễn viên diện chiếc áo lông cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong nóng bỏng. Được biết, sao phim Kiều nữ và đại gia sẽ đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo, tìm kiếm cô gái xứng đáng cho chiếc vương miện tại đấu trường nhan sắc này.

Lý Nhã Kỳ nói về vai trò mới

Theo Lý Nhã Kỳ, đây là một trọng trách nặng nề dù trước đó, cô từng đồng hành với nhiều cuộc thi ở vai trò nhà tài trợ hay cố vấn. Khi được hỏi về tiêu chí chấm thi, nữ diễn viên chia sẻ bản thân đề cao giá trị của sự bền vững và tính biểu tượng. Theo cô, một hoa hậu không phải ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt, mà phải là một thương hiệu có sức lan tỏa lâu dài với những ảnh hưởng tích cực.

“Với trọng trách này, tôi cảm thấy mình đang đứng trước cơ hội để truyền lửa, để định hình một thế hệ nữ lãnh đạo mới, sử dụng danh hiệu và tầm ảnh hưởng của mình để tạo nên những giá trị nhân văn, đóng góp thiết thực cho cộng đồng”, cô nói thêm về lý do nhận lời chấm thi nhan sắc.

Lý Nhã Kỳ bày tỏ niềm hào hứng khi đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo Miss Cosmo TP.HCM Ảnh: BTC

Theo nữ giám khảo, cô đặc biệt quan tâm đến vòng phỏng vấn kín và trình bày dự án cộng đồng khi chấm thi hoa hậu. Bởi với Lý Nhã Kỳ, đây là dịp để cô tiếp cận được chiều sâu và tư duy của từng thí sinh. Sao nữ cho rằng nhan sắc, sự duyên dáng có thể rèn luyện nhưng trí tuệ, sự nhạy bén không thể "giả tạo".

“Trong vòng này, tôi sẽ không chỉ đặt những câu hỏi về xã hội hay thời cuộc, mà còn đi sâu vào triết lý sống, mục tiêu dài hạn và cách họ đối diện với thất bại. Mục tiêu của tôi là tìm ra một cô gái có khả năng ứng biến linh hoạt và sự tự tin tuyệt đối, người có thể đại diện cho Việt Nam trong mọi tình huống”, cô thẳng thắn.

Màn rẽ hướng làm giám khảo cuộc thi nhan sắc của Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ cho khán giả. Nói thêm về lý do, người đẹp cho hay bên cạnh việc chấm thi, cô muốn chia sẻ kinh nghiệm, là cầu nối để giúp phái đẹp Việt bước ra thế giới.

Lý Nhã Kỳ đề cao cô gái dung hòa giữa vẻ đẹp trí tuệ và thần thái tự nhiên khi chấm thi Ảnh: BTC

“Một hoa hậu đẳng cấp có thể trở thành một đại sứ thương mại, một nhà hoạt động xã hội và một biểu tượng văn hóa có sức nặng. Tôi hứng thú với việc tìm kiếm và vun đắp một cô gái có khả năng thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam, không chỉ bằng nhan sắc mà bằng tư duy kinh doanh sắc bén và lòng nhân ái chân thành. Đó là quá trình chọn lọc để đảm bảo người chiến thắng là một người có thể tạo ra tiếng vang thực sự”, cô chia sẻ.

Theo Lý Nhã Kỳ, một trong những lý do cô quyết định nhận lời làm trưởng ban giám khảo đến từ mong muốn cống hiến cho ngành công nghiệp giải trí. “Sự hứng thú của tôi không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh sáng của sự thay đổi mà cô gái đăng quang sẽ mang lại”, cô bộc bạch.

Nữ giám khảo khẳng định khi chấm thi, cô đề cao một cô gái có sự giao thoa giữa vẻ đẹp trí tuệ hay thần thái tự nhiên. Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh: “Vẻ đẹp trí tuệ không chỉ là khả năng trả lời câu hỏi ứng xử một cách lưu loát. Đối với tôi, trí tuệ bao gồm tư duy phản biện, tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý cảm xúc. Một cô gái có trí tuệ sẽ không bao giờ chỉ là một bình hoa di động, cô ấy sẽ biết cách sử dụng danh hiệu của mình như một công cụ, biến sự nổi tiếng thành ảnh hưởng. Ngược lại, thần thái tự nhiên không phải là vẻ đẹp hời hợt, mà là sự phản chiếu của một tâm hồn phong phú và một nội lực mạnh mẽ”.