Lynda Trang Đài 'không chống lại cáo buộc', mức phạt có thể lên đến 1 năm tù

Lynda Trang Đài chấp nhận hình phạt và hậu quả pháp lý liên quan đến vụ ăn cắp vặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo hồ sơ tòa án tại Quận Orange, bang Florida (Mỹ), ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài (tên đầy đủ trong hồ sơ là Lynda Trangdaile Ngo) đã đệ trình văn bản Không chống lại cáo buộc (Plea of No Contest In Absentia) đối với cáo buộc liên quan đến hành vi trộm cắp.

Vụ việc được ghi nhận với số vụ án là 2025-MM-400126-A-O tại Tòa án Cấp Quận của Khu vực Tư pháp số 9, Quận Orange, bang Florida. Theo tài liệu được nộp lên tòa án, Lynda Trangdaile Ngo đã chấp nhận Không chống lại cáo buộc (pled No contest) đối với Khoản 1 - Trộm cắp vặt (Petit Theft). Đây là một tội nhẹ cấp độ một (first-degree misdemeanor), chiếu theo Quy chế Florida 812.014(2)(F).

Động thái của Lynda Trang Đài có ý nghĩa ra sao?

Lynda Trang Đài nỗ lực thoát khỏi rắc rối pháp lý ẢNH: FBNV

Hình thức chấp nhận Không chống lại cáo buộc có nghĩa là bị đơn không thừa nhận hay phủ nhận tội danh, nhưng chấp nhận hình phạt và hậu quả pháp lý của phán quyết có tội. Về phương diện hình sự, hậu quả của Không chống lại cáo buộc giống như nhận tội. Sự khác biệt là đương đơn trong vụ kiện dân sự liên quan đến sự việc (nếu có) không cần phải chứng minh trách nhiệm lỗi phải nữa nếu bị đơn, với tư cách là bị cáo trong vụ hình sự, đã nhận tội (pled guilty) trong vụ hình sự, vì trách nhiệm chứng minh có tội trong các vụ hình sự cao hơn trách nhiệm chứng minh có lỗi trong các vụ dân sự.

Trong trường hợp này, hồ sơ được nộp dưới dạng "vắng mặt" (In Absentia). Bị đơn Lynda Trangdaile Ngo đã xác nhận rằng hình phạt tối đa có thể áp dụng cho tội danh này là 1 năm tù giam và (hoặc không) phạt tiền không quá 1.000 USD (khoảng hơn 26 triệu đồng).

Lynda Trang Đài bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 về tội trộm cắp hàng hóa trên 100 USD ẢNH: O.C

Trong văn bản đệ trình, bị đơn đã xác nhận việc hiểu rõ các quyền lợi của mình theo hiến pháp và các hậu quả pháp lý liên quan đến lời nhận tội. "Tại thời điểm thực hiện lời nhận tội này, tôi không chịu ảnh hưởng của bất kỳ đồ uống có cồn, chất ma túy hoặc chất kiểm soát nào và tôi tỉnh táo, minh mẫn và hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của việc nhận tội này", Lynda Trang Đài viết.

Bị đơn cũng xác nhận đã thảo luận toàn bộ nội dung lời nhận tội bằng văn bản này với luật sư của mình, bà Josephine Arroyo, Esquire, và hoàn toàn hài lòng với cách luật sư đã đại diện cho mình trong vụ án.

Hồ sơ này đã được bà Lynda Trangdaile Ngo ký vào ngày 15.7.2025 và được nộp điện tử (E-Filed) lên tòa án vào ngày 6.10.2025.

Trước đó, Lynda Trang Đài bị tòa bác đơn xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (Pretrial Intervention Program - PTI). Trong một văn bản pháp lý liên quan, lý do được đưa ra là: "Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự".