M.U sẽ được tái thiết như thế nào?

Giám đốc điều hành Richard Arnold và Giám đốc kỹ thuật John Murtough sẽ “thổi một cơn cuồng phong” vào nội bộ M.U, hòng thay đổi tất cả những gì người ta đã biết hoặc chưa biết về đội bóng này trong gần một thập niên tồi tệ vừa qua.

Người ta từng hỏi cựu Chủ tịch Michel Platini: có bao nhiêu người làm việc trong hàng ngũ UEFA? Câu trả lời: “khoảng 50%”. Một quan chức M.U khi nghe lại câu chuyện như thế đã khẳng định: thế là quá tốt so với đội chủ sân Old Trafford. Vậy, bao nhiêu trong số 1.214 quan chức và nhân viên của CLB M.U… đang làm việc? Nhân vật giấu tên vừa nêu còn khẳng định: “Làm sao để bước ra khỏi M.U còn khó hơn nỗ lực bước vào hàng ngũ đội này. Thuyết phục một người bước ra khỏi M.U khó hơn tuyển một nhân tài về Old Trafford làm việc”!

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn dĩ nhiên là khoảng thời gian 6 tháng vừa qua, khi nhân vật Ralf Rangnick xuất hiện và làm tất cả những gì cần làm của một… kẻ phá hoại. Bây giờ, tin tốt là Rangnick đã phải cắt đứt mọi quan hệ với đội bóng, kể cả vai trò cố vấn mà ông ta dự kiến sẽ làm trong vòng 2 năm. Nhưng, Rangnick cũng chỉ là “kẻ làm thuê”. Sự ra đi “tốt đẹp” nhất ở Old Trafford trong mùa bóng vừa qua phải là Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Bây giờ, không còn Woodward và Rangnick, thì tân HLV Ten Hag mới có thể làm việc cùng Arnold và Murtough. Đường đường là một giám đốc kỹ thuật, nhưng Murtough từng bị Woodward gọi là “kẻ sai vặt” khi được hỏi về chức năng của nhân vật này.





Giám đốc điều hành Arnold và Giám đốc kỹ thuật Murtough sẽ phải bắt đầu từ đâu trong công cuộc vực dậy M.U? Chịu chết! Họ đành trông cậy vào Tập đoàn Korn Ferry - một gã khổng lồ nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực tư vấn. Công ty này được mời vào cuộc, và các chuyên gia của họ đang rà soát mọi chuyện từ trong ra ngoài lĩnh vực chuyên môn. Đấy mới là công cuộc cải tổ lớn mà giới hâm mộ M.U có thể chờ đợi và hy vọng. Còn những vấn đề chuyên môn trước mắt - gồm toàn những việc “khó nhằn” đang chờ Ten Hag, xem ra vẫn chỉ là tiểu tiết trong bức tranh tổng thể.

May cho Ten Hag, rằng ông sẽ không phải làm việc với “gã cố vấn” Rangnick. Từ việc chọn lại thủ quân cho tới rà soát và ổn định lực lượng sao cho phù hợp với lối chơi của mình, Ten Hag sẽ được toàn quyền quyết định. Suy cho cùng, lực lượng M.U tuy “rối như canh hẹ”, nhưng chắc chắn là không thể thiếu tài năng để HLV Ten Hag tùy nghi sử dụng. Ngôi sao thì vẫn đầy ắp, với những Bruno Fernandes, Raphael Varane, Jadon Sancho, Luke Shaw. Nếu được sử dụng đúng cách thì Fred hoặc Scott McTominay cũng là hảo thủ. Harry Maguire và Marcus Rashford đang cần cứu vãn sự nghiệp, nhưng đó hẳn nhiên đều không phải là những cầu thủ xoàng.

Tất nhiên, theo quan điểm riêng về chuyên môn, Ten Hag vẫn cần bổ sung cầu thủ mà ông ưa thích. Danh sách đội bóng sẽ gọn nhẹ hẳn khi Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic, Lee Grant ra đi trong mùa hè này (thậm chí có người đã đi rồi). Dù sao đi nữa, vẫn còn quá sớm để điểm qua các tin đồn về kế hoạch mua sắm ngôi sao của M.U (liên quan đến N’Golo Kante, Frenkie De Jong và hàng loạt cầu thủ Ajax mà Ten Hag đã biết quá rõ).