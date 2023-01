Mã định danh cho học sinh là gì?

Bộ Công an đã triển khai cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ người dân, kể cả trẻ sơ sinh. Vì vậy, mỗi công dân đều có một mã định danh cá nhân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mã định danh cho học sinh cũng chính là mã định danh cá nhân.

Mỗi học sinh có một mã định danh duy nhất. Mã định danh của mỗi học sinh được quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, được hình thành từ lần nhập dữ liệu đầu tiên và không bị thay đổi hoặc xóa bỏ, được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học.

Mã định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh, và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Các mã định danh cá nhân được bảo mật hoàn toàn, do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp riêng biệt cho từng cá nhân, không lặp lại ở người nào.

Như vậy, mã định danh cho học sinh chính là mã số định danh cá nhân, là dãy gồm 12 chữ số dùng để xác định thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đây cũng chính là 12 chữ số trên thẻ CCCD gắn chip hiện nay.

Mã định danh cho học sinh làm ở đâu?

Theo Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, mỗi học sinh sẽ có một mã định danh sử dụng thống nhất ở tất cả cấp học.

PC06 cho biết, đến nay, Bộ Công an đã cấp toàn bộ mã định danh cá nhân cho người dân, kể cả trẻ sơ sinh (được in sẵn trên giấy khai sinh - PV), học sinh. Công an ở cấp phường, xã nơi thường trú tại các địa phương sẽ liên hệ và thông báo mã định danh cá nhân này đến công dân.

Bước 1: Khi muốn có mã định danh cho học sinh, học sinh hoặc phụ huynh - người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Chỉ cần xuất trình giấy tờ bản chính hợp lệ chứng minh thông tin học sinh, hoặc người đại diện hợp pháp của học sinh.

Bước 2: Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.





Cấp mã định danh cho học sinh có thu phí?

Theo Bộ Công an, thời hạn giải quyết cấp mã định danh cho học sinh là giải quyết trực tiếp, cấp ngay mã định danh cá nhân cho học sinh đó tại công an cấp xã nơi học sinh đăng ký thường trú, và không mất phí gì.

Bộ Công an khuyến khích người dân nên có mã định danh cá nhân vì các tiện ích của nó mang lại, tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Mã định danh cho học sinh tra cứu ở đâu?

Đối với học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên, mã định danh cho học sinh là mã định danh cá nhân ghi trên CCCD.

Đối với học sinh dưới 14 tuổi, có thể tra mã định danh cho học sinh bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Tra cứu mã định danh cho học sinh (số định danh cá nhân), xem trên giấy khai sinh của trẻ em.

Cách 2: Trong trường hợp không thể tìm thấy mã định danh cá nhân trên giấy khai sinh, thì phụ huynh có thể liên hệ công an huyện, thị xã nơi mà học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú để được cung cấp số định danh.

Ngoài ra, đối với những học sinh chưa có CCCD, thì có thể tra cứu mã định danh trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.