Mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở

Thời gian áp dụng mã định danh mới từ ngày 1.10. Việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, trong đó có Cục Thuế nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Trước đó, từ ngày 1.7.2025, cơ cấu tổ chức mới của cơ quan thuế bao gồm 34 thuế tỉnh, thành phố; 350 thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thuế TP.HCM là đơn vị có nhiều thuế cơ sở nhất với 29 thuế cở, sau đó là tới Thuế TP.Hà Nội với 25 thuế cơ sở.

Thuế tỉnh Cao Bằng và Thuế tỉnh Lai Châu là 2 đơn vị có ít thuế cơ sở nhất với 4 thuế cơ sở.

Các thuế tỉnh, thành phố cùng có 5 thuế cơ sở là: Thuế tỉnh Điện Biên, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Thuế TP.Huế, Thuế tỉnh Sơn La. Các thuế tỉnh, thành phố còn lại có từ 6 - 16 thuế cơ sở.

Chi tiết danh sách mã định danh điện tử mới của các đơn vị của Cục Thuế như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



