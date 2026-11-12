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    Mã độc vẫn đọc được Gmail sau khi đổi mật khẩu?

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Nhóm phát triển mã độc Remus Stealer vừa quảng bá tính năng đọc trộm Gmail ngay cả khi nạn nhân đã đổi mật khẩu.

    Mới đây, trong thông báo phiên bản 1.3.9 của mã độc Remus Stealer đã quảng bá tính năng mở trực tiếp hộp thư Gmail bị xâm nhập từ bảng điều khiển. Kẻ phát triển tuyên bố công cụ này có thể chặn mã xác minh không cần cookie, chia sẻ truy cập qua liên kết và duy trì hoạt động bất chấp việc đổi mật khẩu hay thu hồi phiên đăng nhập.

    Mã độc tuyên bố vẫn đọc được Gmail sau khi đổi mật khẩu - Ảnh 1.

    Mã độc Remus Stealer quảng cáo khả năng đọc trộm Gmail bất chấp đổi mật khẩu

    ẢNH: MALWAREBYTES

    Thực hư tuyên bố mã độc Remus vẫn truy cập Gmail sau khi đổi mật khẩu

    Tuy nhiên, công ty tình báo mạng Hudson Rock sau khi kiểm tra tài liệu và thẩm vấn nhà phát triển cùng một khách hàng tự nhận đã đưa ra kết luận thận trọng. Hãng khẳng định ảnh chụp màn hình chỉ mô tả giao diện đọc email, chưa chứng minh Remus có thể lấy email mới sau khi bảo mật tài khoản hay tồn tại lỗ hổng zero-day trên Gmail.

    Khi được hỏi về cơ chế tương tác bộ nhớ trình duyệt và né tránh kiểm tra chống gian lận của Google, tác giả Remus đã giấu kín chi tiết kỹ thuật. Nguồn tin ủng hộ công cụ này cũng không đưa ra thử nghiệm có kiểm soát, trong khi Google nêu rõ việc đổi mật khẩu thông thường sẽ vô hiệu hóa các mã thông báo truy cập.

    Nếu nghi ngờ nhiễm mã độc, người dùng cần ngắt internet thiết bị nhiễm bệnh và dùng máy sạch khác để đổi mật khẩu Google. Bạn cũng nên xóa các phiên đăng nhập lạ, kiểm tra cài đặt chuyển tiếp thư, bộ lọc Gmail, thông tin khôi phục và chạy phần mềm diệt virus hoặc cài lại hệ điều hành.

    Ảnh chụp của Remus chưa chứng minh được khả năng gửi email hay vượt qua xác thực đa yếu tố toàn diện. Tuyên bố duy trì quyền truy cập của mã độc này vẫn chưa được xác thực, do đó người dùng nên bảo mật tài khoản kỹ lưỡng và dùng công cụ chống mã độc thời gian thực.

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