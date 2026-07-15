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Mã IMEI tiết lộ những gì về chiếc điện thoại?

Kiến Văn
Kiến Văn

Nhiều người chỉ biết mã IMEI tồn tại, nhưng chưa hiểu vai trò của dãy số này đối với chiếc điện thoại.

Mỗi chiếc điện thoại được gán mã định danh duy nhất gồm 15 chữ số, gọi là Mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI). Mã này đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh danh tính của thiết bị trên mạng di động, tương tự như một dấu vân tay kỹ thuật số. Nếu không có mã IMEI, điện thoại sẽ không thể kết nối với bất kỳ nhà mạng nào, dẫn đến việc không thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn SMS hay sử dụng internet di động.

Mã IMEI tiết lộ những gì về chiếc điện thoại? - Ảnh 1.

Số IMEI được hiểu như là "số định danh" của những chiếc điện thoại được cung cấp ra thị trường

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Ngoài chức năng xác thực, mã IMEI còn có nhiều ứng dụng khác. Trong trường hợp điện thoại bị đánh cắp, người dùng có thể cung cấp mã IMEI cho nhà mạng để đưa thiết bị vào danh sách đen, khiến kẻ trộm không thể sử dụng. Hơn nữa, cơ quan chức năng có thể sử dụng mã này để xác định vị trí điện thoại bị mất thông qua các trạm phát sóng di động mà nó đã kết nối. Các công ty bảo hiểm cũng dựa vào mã IMEI để kiểm tra tính hợp lệ của thiết bị được bảo hiểm.

Quy tắc trong việc tạo mã IMEI

Mã IMEI được cấu thành từ 3 phần: Mã phân bổ loại (TAC), Số series (SNR) và Chữ số kiểm tra (CD). Ví dụ, trong mã IMEI 35024715 120807 4, tám chữ số đầu tiên là TAC, sáu chữ số tiếp theo là SNR và chữ số cuối cùng là CD. TAC giúp xác định hãng và kiểu máy điện thoại, trong khi SNR là mã định danh duy nhất cho từng thiết bị. CD được tạo ra bằng thuật toán Luhn - một công thức phổ biến để xác minh tính chính xác của các số định danh.

Mã IMEI tiết lộ những gì về chiếc điện thoại? - Ảnh 2.

Người dùng có thể tra cứu số IMEI của điện thoại theo nhiều cách khác nhau

ẢNH: K. VĂN

Việc tìm số IMEI của điện thoại rất đơn giản. Người dùng có thể nhập *#06# trong ứng dụng điện thoại để hiển thị mã. Đối với điện thoại hai SIM, sẽ có hai số IMEI tương ứng. Ngoài ra, mã IMEI cũng thường được in trên mặt sau của điện thoại, trên khay SIM hoặc trên hộp đựng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tìm số IMEI của điện thoại thông qua phần cài đặt, với các bước khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu. Ví dụ với iPhone, người dùng có thể mở Cài đặt > Cài đặt Chung > Giới thiệu và tìm số IMEI trong danh sách.

Việc giữ an toàn cho mã IMEI là rất quan trọng, vì kẻ xấu có thể lợi dụng nó để thực hiện các hành vi gian lận. Do đó, người dùng nên cẩn trọng và bảo vệ thông tin này.

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